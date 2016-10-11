Mayın timi öldürüldü

Hakkari'ninÇukurca ilçesi Ertuş köyü kırsalında son bir hafta içinde güvenlik güçlerinin operasyonlarında ölü ele geçirilen 6'sı kadın 12 PKK'lı teröristin, örgütün mayın ve sabotaj timi olduğu belirlendi. Hainlerin Çukurca, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde önceden yola döşedikleri el yapımı patlayıcı ve mayınları, askeri araçların geçişi sırasında uzaktan kumanda ile patlattıkları öğrenildi.
Öldürülen teröristlerin 4'er kişiden oluşan 3 grup halinde oldukları belirlenirken, grupların başında Suriyeli kadın terörist 'Hevidar Devrim' kod adlı Faize Esedi, 'Nuda Kurdistan' kod adlı Güneş Gören ve 'Renas Amed' kod adlı Onur Canbey olduğu tespit edildi.
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