  1. Yol haritası netleşiyor
  2. Kendine muhalefet

Mayın timi öldürüldü

Mayın timi öldürüldü
'nin Çukurca ilçesi Ertuş köyü kırsalında son bir hafta içinde güvenlik güçlerinin operasyonlarında ölü ele geçirilen 6'sı kadın 12 'lı teröristin, örgütün mayın ve sabotaj timi olduğu belirlendi. lerin Çukurca, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde önceden yola döşedikleri el yapımı patlayıcı ve mayınları, askeri araçların geçişi sırasında uzaktan kumanda ile patlattıkları öğrenildi.



Öldürülen teröristlerin 4'er kişiden oluşan 3 grup halinde oldukları belirlenirken, grupların başında Suriyeli kadın terörist '' kod adlı , 'Nuda Kurdistan' kod adlı ve 'Renas Amed' kod adlı Canbey olduğu tespit edildi.
Etiketler: , , , , , , , , , , , , ,
  • 11 Ekim 2016, Salı 01:11
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar