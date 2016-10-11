  1. Artık mutlu değil!
  2. Zehirli sandviç!

Masum bekleyiş

Bulut ailesi tatil için gittikleri Fethiye’de 1.5 yaşındaki Ali’yi uyuduğu için arabada bırakıp gezmeye gitti. Bir süre sonra uyanan bebek ağlamaya başladı. Çığlık seslerini duyan vatandaşlar ise Ali’yi kurtarmak için seferber oldu.

Masum bekleyiş
Gaziantep'te yaşayan Ali (60) ve Leyla Bulut (38) çifti oğullları Ali'yle (1.5) birlikte tatil için Fethiye'ye gitti. Otomobillerini bir otelin arkasına park eden aile, uyuyan Ali'yi arabada bırakıp çevrede gezintiye çıktı. Bir süre sonra ise minik Ali uyandı. Aracın içinde anne ve babasını göremeyince de ağlamaya başladı. Yoldan geçen bir vatandaş, Ali'nin çığılıklarını duyunca hemen polisi aradı. Olay yerine giden ekipler, arabanın kapılarını açmaya çalıştı. 30 dakika boyunca bebeği kurtarmak için mücadele eden ekipler, aracın camını kırmaya karar verdi. Bu sırada olay yerine gelen Mehmet-Leyla Bulut çifti, araçlarının yanında polisleri görünce büyük panik yaşadı. Ardından olayı anlayıp aracın kapılarını açtı. Ekiplere, Ali'yi uyuduğu için araçta bıraktıklarını söyledi. Polisler ise kimlik kontrolünün ardından bebeği çifte teslim etti.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar