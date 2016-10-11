Masum bekleyiş

Gaziantep'te yaşayan Ali (60) ve Leyla Bulut (38) çifti oğullları Ali'yle (1.5) birlikte tatil için Fethiye'ye gitti. Otomobillerini bir otelin arkasına park eden aile, uyuyan Ali'yi arabada bırakıp çevrede gezintiye çıktı. Bir süre sonra ise minik Ali uyandı. Aracın içinde anne ve babasını göremeyince de ağlamaya başladı. Yoldan geçen bir vatandaş, Ali'nin çığılıklarını duyunca hemen polisi aradı. Olay yerine giden ekipler, arabanın kapılarını açmaya çalıştı. 30 dakika boyunca bebeği kurtarmak için mücadele eden ekipler, aracın camını kırmaya karar verdi. Bu sırada olay yerine gelen Mehmet-Leyla Bulut çifti, araçlarının yanında polisleri görünce büyük panik yaşadı. Ardından olayı anlayıp aracın kapılarını açtı. Ekiplere, Ali'yi uyuduğu için araçta bıraktıklarını söyledi. Polisler ise kimlik kontrolünün ardından bebeği çifte teslim etti.