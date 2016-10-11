Masum bekleyiş

Bulut ailesi tatil için gittikleri Fethiye’de 1.5 yaşındaki Ali’yi uyuduğu için arabada bırakıp gezmeye gitti. Bir süre sonra uyanan bebek ağlamaya başladı. Çığlık seslerini duyan vatandaşlar ise Ali’yi kurtarmak için seferber oldu.
Gaziantep'te yaşayan Ali(60) ve Leyla Bulut (38) çiftioğullları Ali'yle (1.5) birlikte tatiliçin Fethiye'ye gitti. Otomobillerinibir otelin arkasına park edenaile, uyuyan Ali'yi arabada bırakıpçevrede gezintiye çıktı. Bir süresonra ise minik Ali uyandı. Aracıniçinde anne ve babasını göremeyincede ağlamaya başladı.Yoldan geçen bir vatandaş, Ali'ninçığılıklarını duyunca hemen polisiaradı. Olay yerine giden ekipler,arabanın kapılarını açmaya çalıştı.30 dakika boyunca bebeği kurtarmakiçin mücadele eden ekipler,aracın camını kırmaya kararverdi. Bu sırada olay yerine gelenMehmet-Leyla Bulut çifti, araçlarınınyanında polisleri görüncebüyük panik yaşadı. Ardındanolayı anlayıp aracın kapılarınıaçtı. Ekiplere, Ali'yi uyuduğuiçin araçta bıraktıklarını söyledi.Polisler ise kimlik kontrolününardından bebeği çifte teslim etti.
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