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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), ’ın Zer Tepe bölgesine düzenlenen ile bölgede tespit edilen tüm silah mevzileri ile 5 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

PKKlı hainleri inlerinde vurduk
TSK'dan yapılan açıklamada, 11 Ekim 2016 tarihinde 13.40-14.00 saatleri arasında bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin barındığı Zer Tepe bölgesine Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlendiği kaydedildi. Bölgede tespit edilen tüm silah mevzilerinin, iki korugan ve 5 bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.
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  • 11 Ekim 2016, Salı 18:32
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