Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak’ın Zer Tepe bölgesine düzenlenen hava harekatı ile bölgede tespit edilen tüm silah mevzileri ile 5 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
TSK'dan yapılan açıklamada, 11 Ekim 2016 tarihinde 13.40-14.00 saatleri arasında bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin barındığı Zer Tepe bölgesine Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlendiği kaydedildi. Bölgede tespit edilen tüm silah mevzilerinin, iki korugan ve 5 bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.
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