Kirleşmiş Milletler

Kan lobisi yine ittifak yaptı. Halep’teki katliama gözlerini kapayan Birleşmiş Milletler, PKK’lı hainlerin inine ulaştı! Hakkari’nin Kovan Tepe mevkiinde teröristlerin saklandığı mağara basıldı. Buradan BM logolu bir çuval çıktı!
Türkiye, dört bir yanda terörle mücadele başlattı. Askerimiz, polisimiz hem terör örgütü PKK hem de FETÖ'ye yönelik büyük operasyonlar yaptı. Ancak kan lobisi rahat durmadı. PKK'lı ve FETÖ'lü hainler güvenlik güçlerimize ve halkımıza kurşun yağdırdı. Kalleşler son olarak önceki gün Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde sahneye çıktı. Bomba yüklü araçla saldırdı. 10 askerimiz şehit olurken, 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. ABD ve AB Türkiye'yi hedef alan bu saldırıları bir kez bile kınamadı. Hakkari'de ortaya çıkan bir çuval ise dünyanın terör örgütü PKK'ya verdiği desteği bir kez daha ortaya çıkardı.
İNGİLİZ MENŞEİLİ SİLAH DA BULUNDU
Buna göre Genelkurmay Başkanlığı, Hakkari'nin Kovan Tepe mevkiindeki bir mağaraya baskın yaptı. PKK'lı hainler inlerinde yok edildi. Mağarada yapılan incelemede Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) logolu bir çuval ele geçirildi. Bu çuvaldaki logo, Halep'teki katliama ses çıkarmayan BM'nin iki yüzlülüğünü gözler önüne serdi. Merkezi ABD'nin New York kentinde bulunan BM'den ise konuyla ilgili hiçbir açıklama gelmedi. Mağarada ayrıca 624 adet 14.5 Doçka, bin 500 adet 12.7 uçaksavar, 11 bin 80 adet Kalaşnikof ve 952 adet 23 milimetrelik top mühimmatı bulunduğu belirtildi. Şemdinli Metrete Tepe bölgesinde Tekeli yol kontrol noktasında da arama yapıldı. Buradaki aramada 50 adet İngiliz menşeili Walking Magnum marka pompalı tüfek ele geçirildi.
HAİNLERE FRANSIZ KALMADILAR! ABDve Avrupa, terörörgütü PKK'nın Suriye'dekikolu YPG'ye her türlü desteksağladı. Fransa Parlamentosuda kendi işini gücünü bıraktı, sözdeKürdistan yalanına sarıldı. Parlamentoda"Ortadoğu'da Demokrasi" adı altındabir konferans yapıldı. Fransa SenatosuIrak-Fransa Komisyonu Başkanı BernardCazeau ise haddini aştı. "KürdistanBölgesi için bağımsızlıkkonusunda ümit var"şeklinde bir açıklamayaptı.
Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği'nin logosunun bulunduğu bu çuval, eli kanlı hainlerin yuvalandığı mağarada bulundu.
Kovantepe'deki mağarada kanlı terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat da bulundu. Mühimmatların arasında İngiliz, Alman ve ABD yapımı silahların yer aldığı dikkat çekti. Bu durum AB, ABD ve terör arasındaki ilişkiyi de gözler önüne serdi.
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