Kılıçdaroğlu İbadi’den resmen özür diledi!

Kendi halkını koruyamayan, DEAŞ'ın geldiğini duyar duymaz bu örgütün istediği şehir ve ilçeleri bir bir boşaltan Irak Başbakanı İbadi'nin Türkiye'ye yönelik küstah ve hadsiz çıkışlarına karşı Beştepe ve Hükümet yetkililerince verilen cevaplar CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun zoruna gitti.
ERDOĞAN'IN ÇIKIŞINI ÇARPITTI
Kılıçdaroğlu grup toplantısındaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak'ta fiili bir mezhep zulmü tehlikesi olduğuna dikkat çektiği ve 'Mezhepçi tutumlardan uzak durun' dediği açıklamalarını kastederek Erdoğan'ın mezhepçilik yaptığını iddia etti.
"Sayın Erdoğan, Dubai merkezli bir dergiye verdiği demeçle mezhep endeksli bir dış politikayı gündeme getirdi." diyen Kılıçdaroğlu neredeyse İbadi'den özür dileyecek noktaya geldiği konuşmasına şöyle devam etti.
IRAK'IN "TÜRKLER İŞGALCİ" KARARINI "SADECE PROTESTO" GİBİ ANLATTI
"…Bunun üzerine Irak Merkezi Yönetimi, Türk askerinin Başika'dan çekilmesini istedi ve protesto edildi."
İBADİ'YE RİCA İLE SESLENDİ: "SİZ ONLARA BAKMAYIN"
"Ben şimdi CHP Genel Başkanı olarak Merkezi Irak Yönetimi'ne seslenmek isterim, Irak'ın toprak bütünlüğünü her dönem savunduk, savunmaya da devam edeceğiz. (…) Buradan size ulaşan bazı söylemlerin iticiliğine kapılıp Başika'da askerlerimizin Irak'ı terk etmelerini istemeyiniz."
CUMHURBAŞKANI'NIN KONUŞMASINDAN RAHATSIZ
"Eğer Dışişleri ile ilgili konuşması gereken biri varsa hadi Dışişleri Bakanı değil, Başbakandır, sorumluluk ona aittir. Neden Cumhurbaşkanı konuşur ve hangi gerekçeyle konuşur?"
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kılıçtaroğlu siyasi başkan gibi değilde sanki chpye oy veren tayyip Erdoğan düşmanlığı yapan seçmeni gibi konuşuyor bu adamcağız verilen yazıyı ezberleyip okuyor ama çok kötü üslup kullanıyor tamam beceriksiz olabilirsin ama bunu mauhalefet temsilcisi olarak konuşuyorsan kusura bakma sen vatan hainisin senin ibadiden tek farkın türkiyede olman yoksa aynı ibadi gibi ona buna yaranmak için kapı kapı dolaşırsın seni takan olmaz sen bu ülkeye yakışmıyorsun sevmemek başka vatan hainliği başka ya bi defol git oradan ezberci basit insan
kemo kendi halkını koruyamayanın ne işi var orada diyorsun peki vatan hainliğinde üstüne çıkan olmaz feto ortaklık yapan sen pkk la ortaklık yapan doğu ve güneydoğuda recep tayyip Erdoğan kazanamasın diye ortaklık yapan kim ondan sonra çıkıp sen kendi halkını koruyamıyorsun diyorsun sizin gibi vatan haini ülkeyi satan insanlar olduktan sonra bunların hepsi size ne yapılsa halk tarafından normal karşılaşır sen bu ülkenin başında olsaydın zaten darbeye gerek yoktu feto ve abd ye elden ülkeyi teslim ettiydin.sizi gidi vatan hainleri ....
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