Kılıçdaroğlu İbadi’den resmen özür diledi!

Kendi halkını koruyamayan, DEAŞ'ın geldiğini duyar duymaz bu örgütün istediği şehir ve ilçeleri bir bir boşaltan Irak Başbakanı İbadi'nin Türkiye'ye yönelik küstah ve hadsiz çıkışlarına karşı Beştepe ve Hükümet yetkililerince verilen cevaplar CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun zoruna gitti.

ERDOĞAN'IN ÇIKIŞINI ÇARPITTI

Kılıçdaroğlu grup toplantısındaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak'ta fiili bir mezhep zulmü tehlikesi olduğuna dikkat çektiği ve 'Mezhepçi tutumlardan uzak durun' dediği açıklamalarını kastederek Erdoğan'ın mezhepçilik yaptığını iddia etti.

"Sayın Erdoğan, Dubai merkezli bir dergiye verdiği demeçle mezhep endeksli bir dış politikayı gündeme getirdi." diyen Kılıçdaroğlu neredeyse İbadi'den özür dileyecek noktaya geldiği konuşmasına şöyle devam etti.

IRAK'IN "TÜRKLER İŞGALCİ" KARARINI "SADECE PROTESTO" GİBİ ANLATTI

"…Bunun üzerine Irak Merkezi Yönetimi, Türk askerinin Başika'dan çekilmesini istedi ve protesto edildi."

İBADİ'YE RİCA İLE SESLENDİ: "SİZ ONLARA BAKMAYIN"

"Ben şimdi CHP Genel Başkanı olarak Merkezi Irak Yönetimi'ne seslenmek isterim, Irak'ın toprak bütünlüğünü her dönem savunduk, savunmaya da devam edeceğiz. (…) Buradan size ulaşan bazı söylemlerin iticiliğine kapılıp Başika'da askerlerimizin Irak'ı terk etmelerini istemeyiniz."



CUMHURBAŞKANI'NIN KONUŞMASINDAN RAHATSIZ

"Eğer Dışişleri ile ilgili konuşması gereken biri varsa hadi Dışişleri Bakanı değil, Başbakandır, sorumluluk ona aittir. Neden Cumhurbaşkanı konuşur ve hangi gerekçeyle konuşur?"