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İstanbul'da kazası: 1 kişi öldü

İstanbul D100 -Çobançeşme yönünde bir otomobilin  yoluna girmesi sonucu kaza meydana geldi. Meydana gelen olayda yaralıların olduğu öğrenildi. İBB yol durumunda verilen bilgiye göre 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine ekipler sevk edildi. Kaza sonrası 2 şerit trafiğe kapandı.

İstanbulda metrobüs kazası: 1 kişi öldü

'de e çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sefaköy'de ismi henüz öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerleri aşarak Avcılar istikametine giden metrobüse çarptı.

Araçta sıkışan sürücü, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarıldı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, bir süre aksayan metrobüs seferleri kontrollü olarak yapılmaya başlandı.

Kaza yapan otomobil ve metrobüsün olay yerinden kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.
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  • 11 Ekim 2016, Salı 13:52
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