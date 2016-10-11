Cumhurbaşkanı Erdoğan 9. Avrasya İslam Şurasında yaptığı açıklamada, Başika'daki Türk askerini işgalci ilan eden Irak'ın Başbakanı Haydar El İbadi'nin 2 yıl önce Ankara'ya gelip, Türkiye'den askeri ve eğitim konularında yardım istediğini söyledi.

Erdoğan, "Şu anda kendileri Başika üssünü kurmamız için Sayın Davutoğlu döneminde bizlere talepleri var, bunların hepsinin canlı kayıtları var ve bugün yarın bunların hepsi televizyonlarda yayınlanacak" diye konuştu.



İBADİ YARDIM TALEBİNİ DAVUTOĞLU'NA İLETMİŞTİ

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Musul'da DEAŞ'e karşı terörle mücadele eğitimi veren Türk askerleriyle ilgili talebini 25 Aralık 2014'teki Ankara ziyaretinde dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na iletmişti.

Geçen perşembe günü Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, Türk askerlerinin Musul yakınındaki Başika'da yerel güçlerin eğitim amaçlı bulunmasına ilişkin yaptığı açıklamalarda "Türklerin Irak'taki varlığının gerekçesi yoktur ve bu tehlikeli bir durumdur. Irak hükümetinin de bu yönde herhangi bir talebi olmamıştır." ifadelerini kullanan İbadi, 25 Aralık 2014'te Ankara'da dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na bu talebini aktarmıştı.

Davutoğlu ile yaptığı ortak basın toplantısında Başbakana bu talebi ilettiğini kamuoyuna duyuran İbadi, şu ifadelere yer vermişti:

"DEAŞ ile mücadelede ciddi hazırlıklara ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle uluslararası destek istedik. Uçak, silah ve eğitim konusunda istediğimiz uluslararası desteği alıyoruz. Bu yüzden bu alanda bir işbirliğinin olması gerekiyor. Komşumuz Türkiye'den ve hazır olduğunu ifade eden Sayın Başbakandan da güvenlik, istihbarat ve askeri alanlarda eğitim, teçhizat ve silah düzeyinde bu tür yardımların yapılmasını bekliyoruz. Bunlar konuşuldu ve bu çerçevede sunulan listeler var. Türk kardeşlerimizin Irak'a silah yardımı konusunda bir hazırlığı bulunuyor. Biliyorsunuz burada bir savaş veriyoruz ve bu savaş, özellikle silah ve cephanelik konusunda gücümüzü ve çabamızı tüketiyor. Bunun için destek gerekli."

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümeti ise Türk askerlerinin Irak'taki merkezi yönetim ve Savunma Bakanlığının bilgisi ve rızası dahilinde konuşlandığını bildirmişti.





İBADİ İNKAR ETTİ

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, geçen perşembe Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, Türk askerlerinin Musul yakınındaki Başika'da yerel güçleri eğitim amaçlı bulunmasına ilişkin, "Türklerin Irak'taki varlığının gerekçesi yoktur ve bu tehlikeli bir durumdur. Irak hükümetinin de bu yönde herhangi bir talebi olmamıştır. Irak'ın egemenliği kırmızı çizgidir. Hiçbir ülkenin müdahalesine izin vermeyiz. Hiçbir komşu ülkeyle ihtilafa düşmek istemiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Başika bölgesinde bulunan eğitim kampında, yerel unsurlara kentin terör örgütü DEAŞ'ten geri alınması için eğitim veriliyor.

Şuana kadar 3 binden fazla Musullu gönüllü DEAŞ'e karşı eğitilirken terör örgütünün kampı hedef alan saldırılarına verilen karşılıklarda 700'den fazla militan öldürüldü.