Hoşçakal şehidim

TÜRKİYE dün kahramanlarına ağladı. Hakkari Şemdinli'deki Durak Jandarma Karakolu'na PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerimiz, memleketlerinde son yolculuğuna uğurlandı. Acının ilk adresi İstanbul'du. Şehit Asteğmen Ömer Baydilli, Edirnekapı Şehitliği'nde, Şehit Uzman Çavuş Ertan Bayraktar ise Tuzla'da toprağa verildi. Gözyaşları İstanbul'danSamsun'a aktı. Şehit Uzman Çavuş Bayram Aksu,ağıtlarla toprağa verildi. Şehidin 4 aylık hamile olan eşi Derya'nın feryatları yürekleri deldi.
'KARDEŞLİĞİMİZİ BOZMA KATİL PKK'
Şehit Uzman Çavuş Mustafa Dobur Kahramanmaraş'ta, Şehit Eyüp Hacıoğlu Malatya'da, Şehit Erkan Özdemir de Düzce'de son yolculuklarına uğurlandı. Adıyaman'da ise Şehit Hasan Aydoğdu'ya akan gözyaşları vardı. Hacı Yusuf ve Fatma Aydoğdu çifti "Evin bile hazırdı yiğidim. Size kıyan eller kırılsın" diye gözyaşı döktü. Şehidin cenaze töreninde ise kanlı terör örgütüne lanet yağdı. Vatandaşlar "Kardeşliğimizi bozma katil PKK" pankartı açıldı.
Şehit Onbaşı Evren Kara ile Şehit Latif Aşıkmuslu'nun ise bugün memleketlerinde toprağa verileceği açıklandı.
Öte yandan dün acı bir haber de Diyarbakır'dan geldi. Hainler, Silvan'daki Demirkuyu Askeri Üs bölgesine saldırdı. Bir askerimiz şehit oldu.
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