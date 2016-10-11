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Hoşçakal şehidim

Hoşçakal şehidim
TÜRKİYE dün kahramanlarına ağladı. Hakkari Şemdinli'deki Durak Jandarma Karakolu'na 'lı teröristler tarafından düzenlenen da olan lerimiz, memleketlerinde son yolculuğuna uğurlandı. Acının ilk adresi İstanbul'du. Şehit Asteğmen , Edirnekapı Şehitliği'nde, Şehit Uzman Çavuş ise Tuzla'da toprağa verildi. Gözyaşları İstanbul'dan Samsun'a aktı. Şehit Uzman Çavuş Bayram Aksu, ağıtlarla toprağa verildi. Şehidin 4 aylık hamile olan eşi Derya'nın feryatları yürekleri deldi.

'KARDEŞLİĞİMİZİ BOZMA KATİL PKK'
Şehit Uzman Çavuş Kahramanmaraş'ta, Şehit Malatya'da, Şehit de Düzce'de son yolculuklarına uğurlandı. Adıyaman'da ise Şehit 'ya akan gözyaşları vardı. Hacı Yusuf ve Fatma Aydoğdu çifti "Evin bile hazırdı yiğidim. Size kıyan eller kırılsın" diye gözyaşı döktü. Şehidin cenaze töreninde ise kanlı terör örgütüne lanet yağdı. Vatandaşlar "Kardeşliğimizi bozma katil PKK" pankartı açıldı.
Şehit Onbaşı ile Şehit 'nun ise bugün memleketlerinde toprağa verileceği açıklandı.

Öte yandan dün acı bir haber de Diyarbakır'dan geldi. Hainler, Silvan'daki Demirkuyu Askeri Üs bölgesine saldırdı. Bir askerimiz şehit oldu.
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