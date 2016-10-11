Hollywood yıldızından Erdoğan’a destek

ABD'li ünlü sinemayıldızı Lindsay Lohan, Gaziantep ziyareti sırasında SABAH gazetesi yazarı Hilal Kaplan'a ATV için verdiği röportajda, CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Dünya 5'ten büyüktür' lafını desteklediğini belirten Lohan "Düşünün, bir yerde 5 kişi var ve farklı inançlardan, farklı kültürlerden milyonlarca kişinin ne yapacağına bunlar karar veriyor. Bu, beş kişinin insafına bırakılamaz. Onların sözü, diğer herkesin sözüne bedel olamaz. Diğerleri adına kim konuşacak? Bu sorunlu bir sistem ve değişmeli" dedi.
"HALKIN YANINDA ONURLU DURUŞ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güçlü bir lider olarak tanımlayan Lohan, "Suriyeli sığınmacılara kapılarını açtı, başkaları açmadı. Bu, onun nasıl bir siyasetçi olduğunu anlatan çok önemli bir faktör. O halkın yanında ve bence yapılan bunca yardım çok onurlu bir duruş" diye konuştu. Şu anda bir film projesiyle ilgilenmediğini belirten Lohan şöyle devam etti: "İlgilenebileceğim tek proje, insani yardım dışında, sığınmacıların gerçek hikâyesini anlatan bir proje. Eğer bunu tartışmak isteyen bir yönetmen çıkarsa, olabilir. Neden bilmiyorum ama, sanki insanlar beyaz perdede izlediğinde, fikirleri değişicekmiş gibi geliyor. Bu, Türkiye için de önemli. Benim için de bir onur olur."
BAŞÖRTÜSÜNÜN HİKÂYESİ
Ünlü yıldız ile birlikte Gaziantep'deki kampı gezen Hilal Kaplan, Lohan'ın başına taktığı yemeninin hikâyesini şöyle anlattı: Koridora çıktığımızda Lindsay, Azize isimli bir çalışana yemenisini işaret ederek, çok beğendiğini ifade etti. Azize abla da 'Hediye edeceğim o zaman' dedi. Lindsay, bana dönüp takmak istediğini söyledi. 'Omuzlarına mı koyalım yani?' diye sordum. 'Hayır, başıma örter misin?' diye rica edince de bağladım.
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