Diyarbakır'da aralarında HDP ve DBP il ve ilçe eşbaşkanlarının da bulunduğu 55 kişi gözaltına alındı. Evlerinde aramalar sürüyor.
HDP ve DBP'li 55 kişi gözaltına alındı
Diyarbakır'da aralarında HDP ve DBP il ve ilçe eşbaşkanlarının da bulunduğu 55 kişi gözaltına alındı.
- Beton mikseri için ‘vur’ emri
- Emniyet'te dev FETÖ temizliği
- Suikast planını 1 hafta önceden biliyordu
kalan karakter 1000
gerçek türk milletinin yüreğinin soğuması için bu pislikleri idam edin
Hepsini alın temizleyin ve idam edilsin pislik teröristler.
İDAM EDİLMELİLER.
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