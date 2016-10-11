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ve 'li 55 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da aralarında ve il ve ilçe eşbaşkanlarının da bulunduğu 55 kişi gözaltına alındı.

HDP ve DBP eşbaşkanları gözaltında

Diyarbakır'da aralarında ve il ve ilçe eşbaşkanlarının da bulunduğu 55 kişi gözaltına alındı. Evlerinde aramalar sürüyor.
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  • 11 Ekim 2016, Salı 09:58
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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vahap vahap

gerçek türk milletinin yüreğinin soğuması için bu pislikleri idam edin

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.10.2016 11:08
FatihSultan23 FatihSultan23

Hepsini alın temizleyin ve idam edilsin pislik teröristler.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.10.2016 10:55
MİLLET MİLLET

İDAM EDİLMELİLER.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 11.10.2016 10:17
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