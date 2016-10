Hayat yarışını kaybetti

adeta karabulutlar dolaşıyor. At yetiştiricisi ve sahibi'nin önceki gün kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmesinden sonra, yarış dünyası yeni bir ölüm haberi ile sarsıldı. Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda, atının tökezleyerek üzerine düşmesi sonucu, beyin kanaması geçiren 30 yaşındaki jokey Feci kaza Kaya için 75. Yıl Hipodromu'nda cenaze töreni düzenlendi. Törende gözyaşları sel oldu.1996'da Kaya Ekürisi'nin bir bireyi olarak pistlere adım atan ve bir sene sonra 400 yarışta boy gösteren Kaya, kariyeri boyunca yaklaşık 13 bin yarışta at bindi. Bu yarışlarda 1571 birincilik elde edip, 4500 kez tabelada yer bulan Ömer Kaya , 2007 yılında henüz 21 yaşındayken 'Inspector' isimli safkanla Gazi Koşusu'nu kazanmıştı. En çok tercih ettiği pist ise feci kazanın yaşandığı Ankara 75. Yıl Hipodromu'ydu.Türkiye Jokey Kulübü: Değerli jokeyimiz Ömer Kaya verdiği yaşam mücadelesini kaybetmiştir. Üzüntümüz sonsuzdur. Tüm atçılık camiasına başsağlığı diliyoruz.Halis Karataş: Başımız sağolsun. Mekanın cennet olsun Ömer'im. Kaya ailesine sabırlar diliyorum.Tolgahan İmal: Herkesin iyi olmasını isterdin, her karşılaşmamızda önerilerde bulunurdun. Gittiğin yerde sen de iyi ol Ömer Kaya. Başımız sağolsun...Hakan Cantınaz: Nurlar içinde uyu aslan kardeşim. Bu defa yarışı kaybettin maalesef... Tüm sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum.Eray Balcı: Bütün Kaya ailesinine Allah sabırlar versin. Ömer'im nur içinde uyusun mekanı cennet olsun inşallah...Nurettin Gül: Allahım mekanını cennet eylesin. Nurlar içinde uyu abim Ömer Kaya...