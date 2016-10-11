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Haynı kaybetti

, Ankara 75. Yıl Hipodromu’ndaki feci sonrasında hayata tutunamadı. 30 yaşındaki Kaya’nın ölümü yarış camiasını yasa boğdu

Hayat yarışını kaybetti
Hipodromlarda adeta karabulutlar dolaşıyor. At yetiştiricisi ve sahibi Yavuz Vidinli'nin önceki gün kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmesinden sonra, yarış dünyası yeni bir ölüm haberi ile sarsıldı. Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda, atının tökezleyerek üzerine düşmesi sonucu, beyin kanaması geçiren 30 yaşındaki Ömer Kaya hayatını kaybetti. Feci Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda 6 Ekim'de, günün ikinci koşusunda meydana geldi. Jokey Ömer Kaya, bindiği 1 numaralı 'Beybaran' isimli Arap atı, yarışın son 400 metresinde tökezlemesiyle yere yığıldı. Yarıştığı atın altında kalan ve kaburgaları kırılan ve kafatasında kırıklar oluşan jokey Kaya, hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçiren Ömer Kaya'nın uyutulacağı açıklandı. Üç gün boyunca yaşam mücadelesi veren talihsiz jokey Ömer Kaya, dün sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kaya için 75. Yıl Hipodromu'nda cenaze töreni düzenlendi. Törende gözyaşları sel oldu. Ömer Kaya bugün memleketi Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçesine bağlı Yukarıgöbekli Köyü'nde toprağa verilecek. 1996'da Kaya Ekürisi'nin bir bireyi olarak pistlere adım atan ve bir sene sonra 400 yarışta boy gösteren Kaya, kariyeri boyunca yaklaşık 13 bin yarışta at bindi. Bu yarışlarda 1571 birincilik elde edip, 4500 kez tabelada yer bulan , 2007 yılında henüz 21 yaşındayken 'Inspector' isimli safkanla Gazi Koşusu'nu kazanmıştı. En çok tercih ettiği pist ise feci kazanın yaşandığı Ankara 75. Yıl Hipodromu'ydu.

Türkiye Jokey Kulübü: Değerli jokeyimiz Ömer Kaya verdiği yaşam mücadelesini kaybetmiştir. Üzüntümüz sonsuzdur. Tüm atçılık camiasına başsağlığı diliyoruz.
Halis Karataş: Başımız sağolsun. Mekanın cennet olsun Ömer'im. Kaya ailesine sabırlar diliyorum.
Tolgahan İmal: Herkesin iyi olmasını isterdin, her karşılaşmamızda önerilerde bulunurdun. Gittiğin yerde sen de iyi ol Ömer Kaya. Başımız sağolsun...
Hakan Cantınaz: Nurlar içinde uyu aslan kardeşim. Bu defa yarışı kaybettin maalesef... Tüm sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum.
Eray Balcı: Bütün Kaya ailesinine Allah sabırlar versin. Ömer'im nur içinde uyusun mekanı cennet olsun inşallah...
Nurettin Gül: Allahım mekanını cennet eylesin. Nurlar içinde uyu abim Ömer Kaya...

MEVLÜT YÜKSEL
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