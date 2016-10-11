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kirli planı tek tek anlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan çatı iddianamesinde yer alan ifadesinde, darbe girişimi öncesi hazırlıklar yapıldığına dair ilginç detaylar ortaya çıktı. Güneş kod adlı gizli tanık, FETÖ'nün "Türkiye imamı" 'ın örgüt lideri Gülen ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Sincan'da yapılan cezaevi siyasilerin konulduğu sembol cezaevi olacak" dediğini anlattı.

Gizli tanık kirli planı tek tek anlattı
Güneş kod adlı , 13 Temmuz 2015 yılında soruşturmayı yürüten savcıya yaklaşık 2 sayfalık ifade verdi. Gizli tanık ifadesinde, 'la Adana Güzelyalı'da bir villada görüştüklerini ve kendisine, alınacak infaz koruma memurlarının listesini şu an tutuklu bulunan dönemin Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık'a verip vermediğini sorduğunu belirtti.

"SİYASİLER TUTUKLANDIĞINDA ACIMAYACAK İNFAZ KORUMA MEMURLARI ALINSIN"
Gizli tanık, Özcan'ın infaz koruma memurları alınırken Adana'nın Avşar, Farsak ırkından sert mizaçlı, eğitimi önemli olmayan sadece emre itaat edecek kişilerden seçilmesini istediğini ve bunun nedenini de "AK Parti Hükümeti cemaati bitirme çabasında. Bürokratlarımızın kafasını koparıyorlar. İleri de bize karşı daha büyük eyleme geçebilirler. O gün geldiğinde bizim elimizde de güçlü doneler olsun, onlar bize vurduklarında biz sendeleriz, ancak biz onlara vurduğumuzda düşürürüz. Bu nedenle dönemin Başbakanı ve siyasiler tutuklandığında acımayacak infaz koruma memurlarının alınsın" şeklinde açıkladığını iddia etti.

"BU İŞ AMERİKA'YLA KONUŞULDU"
İfadesinde, bu olayı Chicago abisi olan Mustafa'ya telefon açarak anlattığını, 'Ne yapıyoruz' diye sorduğunu, Adana'ya geldiğinde kendisi ile yüz yüze görüştüklerinde kendisine, "Siz böyle hükümeti düşürmeye çalışıyorsunuz, bu işe Amerika ne der?" diye sorduğunda, "Bu iş her yer ile konuşuldu, Amerika'yla da görüşüldü. Her şey tamam müsterih olun" dediğini anlattı. Aynı konuyu Mustafa Özcan'a telefonla da sorduğunu belirten gizli tanık, Özcan'ın kendisine haddini aştığımı söylediğini, bu konuşmanın aynı günü kendisi hakkında iletişimi tespiti kararı alındığını ve aradan iki ay geçtikten sonra da tutuklandığını söyledi.

SİNCAN SİYASİLERİN KONULDUĞU SEMBOL CEZAEVİ OLACAKTI
14 ay uydurma gerekçelerle tutuklu kaldığını belirten gizli tanık, Özcan'la konuşmalarında, alınan infaz koruma memurlarının Ankara'da yapılan T tipi cezaevine tayin olacaklarını, infaz koruma memurları için Sincan'da bir kampus oluşturulduğunu ve bu cezaevine siyasilerin konulacağı yer olacağını, siyasilerin tutulduğu sembol cezaevi olacak şeklinde konuşma yaptıklarını anlattı.
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  • 11 Ekim 2016, Salı 19:28
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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alfa38 alfa38

kime niyet kime kısmet... men dakka dukka... herkesin hesabının yanın da bir de O'nun hesabı var elbet...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.10.2016 19:49
seref seref

kime niyet kime kismet.ömür boyu cürüyün insallah 4 duvar arasinda

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.10.2016 19:42
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