Gizli tanık kirli planı tek tek anlattı

Güneş kod adlı gizli tanık , 13 Temmuz 2015 yılında soruşturmayı yürüten savcıya yaklaşık 2 sayfalık ifade verdi. Gizli tanık ifadesinde, Mustafa Özcan 'la Adana Güzelyalı'da bir villada görüştüklerini ve kendisine, alınacak infaz koruma memurlarının listesini şu an tutuklu bulunan dönemin Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık'a verip vermediğini sorduğunu belirtti.Gizli tanık, Özcan'ın infaz koruma memurları alınırken Adana'nın Avşar, Farsak ırkından sert mizaçlı, eğitimi önemli olmayan sadece emre itaat edecek kişilerden seçilmesini istediğini ve bunun nedenini de "AK Parti Hükümeti cemaati bitirme çabasında. Bürokratlarımızın kafasını koparıyorlar. İleri de bize karşı daha büyük eyleme geçebilirler. O gün geldiğinde bizim elimizde de güçlü doneler olsun, onlar bize vurduklarında biz sendeleriz, ancak biz onlara vurduğumuzda düşürürüz. Bu nedenle dönemin Başbakanı ve siyasiler tutuklandığında acımayacak infaz koruma memurlarının alınsın" şeklinde açıkladığını iddia etti.İfadesinde, bu olayı Chicago abisi olan Mustafa'ya telefon açarak anlattığını, 'Ne yapıyoruz' diye sorduğunu, Adana'ya geldiğinde kendisi ile yüz yüze görüştüklerinde kendisine, "Siz böyle hükümeti düşürmeye çalışıyorsunuz, bu işe Amerika ne der?" diye sorduğunda, "Bu iş her yer ile konuşuldu, Amerika'yla da görüşüldü. Her şey tamam müsterih olun" dediğini anlattı. Aynı konuyu Mustafa Özcan'a telefonla da sorduğunu belirten gizli tanık, Özcan'ın kendisine haddini aştığımı söylediğini, bu konuşmanın aynı günü kendisi hakkında iletişimi tespiti kararı alındığını ve aradan iki ay geçtikten sonra da tutuklandığını söyledi.14 ay uydurma gerekçelerle tutuklu kaldığını belirten gizli tanık, Özcan'la konuşmalarında, alınan infaz koruma memurlarının Ankara'da yapılan T tipi cezaevine tayin olacaklarını, infaz koruma memurları için Sincan'da bir kampus oluşturulduğunu ve bu cezaevine siyasilerin konulacağı yer olacağını, siyasilerin tutulduğu sembol cezaevi olacak şeklinde konuşma yaptıklarını anlattı.