Amsterdam & Partners hukuk firmasının yönetici Robert Amsterdam, Ohio'daki FETÖ ile bağlantılı Horizon Bilim Akademisi ve Noble Akademisine ilişkin bir süredir yaptıkları incelemenin sonuçlarını eyaletin başkenti Columbus'ta düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu.

Ohio'daki 17 okulun da aralarında bulunduğu ABD genelindeki FETÖ ile bağlantılı 150'den fazla okulun önceliğinin eğitim olmadığının altını çizen Amsterdam, okulların asıl amaçlarını gizlediklerini kaydetti. Amsterdam, FETÖ'nün gayelerini kendi destekçilerinden dahi saklı tuttuğuna işaret ederek, "Amerikalıların arka bahçelerinde olanları anlamasını istemiyorlar." dedi.

ABD'deki FETÖ ile bağlantılı okullarda, öğretmen ve diğer meslek sahipleri için geçici çalışma izni sağlayan H-1B vizesinin sistematik olarak suistimal edildiğini, öğretmenlerin gelirlerinin gizlendiğini hatırlatan Amsterdam, örgütle ilişkili Ohio'daki okullarda da durumun farksız olduğunu dile getirdi.

Amsterdam, bu okulların kamu fonlarını özel amaçlar ve örgütün diğer şirketleri için kullanmak, Türk çalışanlara ve öğrencilere ayrımcılık sağlamak ve dolandırıcılık yapmak gibi kamu güvenini kötüye kullandıklarının uzun süredir bilindiğini aktardı.

19 MİLYON DOLARLIK EMLAK SAHTEKARLIĞI

FETÖ'nün eyaletteki eğitim kurumlarının, 2015 yılında, devletin kendilerine verdiği fonları okul yönetim kurulu üyelerine yasa dışı şekilde aktardığını belirten Amsterdam, aslında bu tarz okullardaki yönetim kurulu üyelerinin gönüllülerden oluşması gerektiğini ancak FETÖ'nün bu pozisyonları kendi elemanlarıyla doldurduğuna vurgu yaptı.

Amsterdam, okul müdürlerinden Önder Seçen'in okuluna sağlanan fondan 3 bin doları kişisel harcaması için kullandığını, okul yönetimleri ve tedarikçileri arasında şüpheli para akışlarının bulunduğunu söyledi.

FETÖ'nün okullarının "New Plan Learning" adlı şemsiye bir şirket tarafından edinildiği, şirketin, "okulların mal sahibi" olarak gözüktüğü bilgisini veren Amsterdam, okullar ile mal sahibi görünen şirket arasında oldukça şüpheli "kapalı döngü borçlanma" durumu bulunduğunu ifade etti.

Amsterdam, okulların kiralarının da aşırı bir şekilde yüksekliğine dikkati çekerek, örgütün sadece Ohio eyaletinde emlak dolandırıcılığından yaklaşık 19 milyon dolarlık gelir sağladığını tespit ettiklerini bildirdi. Amsterdam, eyaletin Cincinnati şehrinde "New Plan Learning" şirketinin sadece bir okulu 1,25 milyon dolar gibi rayicin çok üzerinde bir paraya kiraladığı örneğini verdi.

"TANRI ÇOCUKLARINIZA YARDIM ETSİN"

FETÖ ile ilişkili okullara ödenen fonların aynı zamanda okulla hiçbir ilişkisi olmayan Türk vatandaşlarının göçmenlik masrafları için de kullanıldığını aktaran Amsterdam, özellikle belirli çalışanlara verilen ikramiye paralarında da usulsüzlük yapıldığına işaret etti.

"Bu okullardaki çocuklarınız eğer zeki değillerse Tanrı onlara yardım etsin." diyen Amsterdam, Ohio eyaletinin Cumhuriyetçi denetmeni Dave Yost'a seslenerek, eyaletteki okulların "kuşku uyandıran emlak anlaşmaları ve kira sözleşmelerinden" dolayı soruşturulmasını talep etti.

Amsterdam, "Dosyada sunduğumuz konu ve deliller ışığında, bu işletmelere verilen eyalet ve federal fonlarının istenildiği şekilde kamu yararı için, hileli bir şekilde özel çıkarlardan ziyade öğrencilerin çıkarlarına en iyi şekilde hizmet edecek biçimde kullanıldığını kapsamlı şekilde araştırılmasını istiyoruz." dedi.

Türkiye'de 15 Temmuz'daki FETÖ'nün darbe girişiminin yaşandığını hatırlatan Amsterdam, örgütle bağlantılı ABD'deki okulların da siyasi ajandaları bulunduğunu kaydetti. Amsterdam, ABD'deki FETÖ okullarının genellikle askeri noktaların yakınlarına kurulduğunu belirterek, "Bu tür bir organizasyon, ABD'de herhangi bir soruşturmaya tabi olmadan nasıl büyüyebilir?" diye sordu.