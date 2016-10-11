Eşsiz mücadele

Antalya'da yaşayan Romanyalı VasileFlorian Antimiu, 6 aylık hamile eşininölümüne neden olan sürücünün ceza alması içinhukuk savaşı başlattı. Kaza, 11 Ocak'tayaşandı. Mustafa Kemal K., yoldayürüyen Necmiye Antimiu'ya çarpıpkaçtı. 6 aylık hamile kadın kurtarılamadı.Kazadan sonra tutuklanan sürücühakkında dava açıldı. Hazırlananraporda ölen kadının sürücü kadar"eşdeğer kusurlu" olduğu bilgisiyer aldı. Sürücü, 1 hafta cezaevindekaldıktan sonra serbest kaldı. Hamileeşini kazada kaybeden VasileFlorian Antimiu ise raporaisyan edip, sürücünün halatutuklanmadığını vurguladı.Antimiu, "Sürücünün en ağırcezayı alması için hukuk mücadelemisürdüreceğim" diyehaykırdı.
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