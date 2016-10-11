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Eşsiz mücadele

Eşsiz mücadele
Antalya'da yaşayan Romanyalı Vasile Florian Antimiu, 6 aylık hamile eşinin ölümüne neden olan sürücünün ceza alması için hukuk savaşı başlattı. Kaza, 11 Ocak'ta yaşandı. Mustafa Kemal K., yolda yürüyen Necmiye Antimiu'ya çarpıp kaçtı. 6 aylık hamile kadın kurtarılamadı. Kazadan sonra tutuklanan sürücü hakkında açıldı. Hazırlanan raporda ölen kadının sürücü kadar "eşdeğer kusurlu" olduğu bilgisi yer aldı. Sürücü, 1 hafta cezaevinde kaldıktan sonra serbest kaldı. Hamile eşini kazada kaybeden Vasile Florian Antimiu ise rapora isyan edip, sürücünün hala tutuklanmadığını vurguladı. Antimiu, "Sürücünün en ağır cezayı alması için hukuk mücadelemi sürdüreceğim" diye haykırdı.
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