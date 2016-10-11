Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Eski Mersin İl Emniyet Müdürü Arif Öksüz, Adana'da gözaltınaalındı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, 17/25 Aralık süreci sonrasında FETÖ bağlantılı olduğu gerekçesiyle görevden alınarak emekliliğe sevk edilen Eski Mersin Emniyet Müdürü Öksüz hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Yapılan araştırmada Öksüz'ün Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki evinde bulunduğu belirlendi.

Öksüz, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

"AKRABA OLARAK HİÇBİR ŞEYİM OLMAZ"

Evinde yapılan aramanın ardından Öksüz, sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi.

Basın mensuplarının, FETÖ'nün firari "Hava kuvvetleri imamı" olduğu ileri sürülen ve kendisi gibi Kahramanmaraşlı Adil Öksüz ile akrabalığının ya da örgüt bağlantısının olup olmadığı yönündeki sorusuna Öksüz, "Akraba olarak hiçbir şeyim olmaz. Adil Öksüz akrabamız değil. Köyümüz de farklı." şeklinde yanıt verdi.

Öksüz, sağlık kontrolünün ardından Mersin'e gönderildi.