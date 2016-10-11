  1. Yeter artık
  2. Kuzenini öldürdü

Erdoğan'dan Muharrem ayı paylaşımı

"Muharrem ayının milletimiz ve tüm İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum" paylaşımında bulundu.

Erdoğandan Muharrem ayı paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem Ayı'nın onuncu günü dolayısıyla Twitter'dan paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Muharrem ayının milletimiz ve tüm İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ehl-i beytin tüm mensuplarını, hassaten şehit Hazreti Hüseyin'i hürmetle, rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullanırken, paylaşımlar dakikalar içinde binlerce beğeni ve retweet aldı.
Etiketler:
  • 11 Ekim 2016, Salı 21:35
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar