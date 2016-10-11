Erdoğan-Putin görüşmesi Rus basınında

Rus haber kanalları, Putin'in 24 Kasım 2015'te yaşanan uçak krizinden sonra Türkiye'ye düzenlediği ilk ziyareti sabah saatlerinden itibaren İstanbul'dan canlı yayınlarla aktardı. İnternet sitelerinde İstanbul mahreçli haberler bir numaralı gündem maddesi olurken, gazeteler bugünkü manşetlerini ve ilk sayfalarını Erdoğan-Putin görüşmesi üzerine kurdu.

Bunun yanında Erdoğan-Putin görüşmesini takip etmek üzere Rusya'dan 60 kadar gazetecinin vize aldığı öğrenildi.

"DOSTLUK AKIMI YENİDEN KURULDU"

Rus Kommersant gazetesi, birinci sayfadan verdiği detaylı haberinde, Türk Akımı doğalgaz boru hattının hükümetler arası anlaşmasının imzalandığını ön plana çıkarttı.

Gazete, görüşmeyi İstanbul'da takip eden köşe yazarının gözlemlerini içeren makaleyi tam sayfa yayınlarken, başka bir haberinde Türk Akımı'na ilişkin detayları sayfasına taşıdı.

İzvestiya gazetesi, haberinde "Dostluk akımı yeniden kuruldu" başlığı kullanıldı. Haberde, Putin'in uçak krizi sonrası ilk defa Türkiye'yi ziyaret ettiği belirtilerek, Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin detaylara yer verildi.

Komsomolskaya Pravda, ziyareti "Rusya ve Türkiye Türk Akımı'na imza attı" başlığıyla gördü. Haberde, "Putin ve Erdoğan, Türk Akımı, doğalgaz indirimi ve tarım ürünleri konularında anlaştı." ifadeleri kullanıldı.

Ekonomi ve iş dünyasından haberlerin yer aldığı Vedomosti gazetesi, "Tük narenciyesi Rus pazarına geri dönüyor" başlığını kullandı.

"TÜRK MEYVESİ GERİ DÖNÜYOR"

İnternet siteleri ve haber portallarında ise görüşmeye ilişkin çok sayıda haber yer aldı.

Kommersant-online "Türk meyvesi geri dönüyor", Gazeta.ru sitesi "Rusya, Türkiye'den meyve ithalatına izin verdi" ve "Türk Akımı'nda imzalar atıldı", Lenta.ru sitesi "Rusya, Türk tarım ürünlerine pazarını yeniden açıyor" gibi başlıklar kullandı.

Rus haber kanalları, Putin'in ziyaretini gün boyu İstanbul'dan gerçekleştirdikleri yayınlarla izleyicisine ulaştırdı. Erdoğan-Putin ortak basın açıklaması da canlı yayınla ekrana taşındı.

Rusya-24 kanalı, haberlerinde Türk Akımı, Suriye ve enerji alanındaki gelişmeleri ön plana çıkarttı. Kanal gün boyunca haber bültenlerinde İstanbul'dan canlı yayın gerçekleştirdi.

Life News kanalının haber başlıkları arasında "Putin ve Erdoğan Türk-Rus ilişkilerinde normalleşmeye devam etme kararı aldı", "Erdoğan: Türkiye ve Rusya Fırat Kalkanı'nda işbirliği yapabilir", "Putin, Erdoğan görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü" gibi ifadeler yer aldı.