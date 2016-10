Enerji için her şeyi yaparız

teröristbaşının dünya için büyük tehdit oluşturduğunu keşfeden ve Gülen'in foyalarını anlattığı kitabın yanı sıra 15 kitap yazan eski FBI ajanı Paul Williams , TAKVİM'e yaptığı çarpıcı açıklamalara devam etti.diyen Williams, şunları söyledi: Fetullah Gülen , Türkiye'den ayrıldığında onu ABD ordusu taşıdı. Önce Washington DC'ye indirildi. Washington'dakiler ve CIA, onu şu an yaşadığı Pensilvanya'ya gönderdi.CIA için Gülen'in önemi,yeni İslam Dünyası'nda. Bunu politik bir şekilde yapabilirsiniz ama bu sıkıntılı olabiliyor. Ya da İslam'a uygun bir şekle sokarsınız ve kurduğunuz okullarda kendi oluşturduğunuz dini farklı devletlerde aynı ortak hareket için toplarsınız.Gülen bu okullarla ideolojisini yayıyor. Ve bu ideolojisi ile de yaşam hususlarını Orta Asya'da, hatta New York'ta bile anlatıyor.Bu gücü kesmeniz için Gülen'in bütün okullarını kapatmanız gerekiyor.Türkiye'deki insanlar, darbelerin her zaman CIA tarafından yapıldığının farkında. Bence de öyle. Şu anda da değişen bir şey yok. Suriye 'deki olaylar, Hazar Denizi çevresindeki enerji kaynaklarından ibaret. Bu kaynakları biz istiyoruz. Çin'e, Rusya'ya gitmesini istemiyoruz. Hazar Denizi'nden boru hattı döşediğimizde bu hat Kuzey Irak ve Suriye'ye uzanacak. Bu yüzden şu an CIA, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çatışıyor. Onlar Türkiye'yi umursamıyorlar. Onların düşüncesi şu: "Türkiye'yi kullanabilirsek kullanırız." Türkiye'yi kullanmak için de Gülen'i kullandılar.Sizin bilginizi de yıllardır biz kontrol ediyoruz.Size çok şiddetli şekilde tavsiye ederim ki, gidin. Özellikle Clinton'a verilen paralara. Gülen yapısı ve okulları ile alakalı kişilere bakın. Clinton ve diğer politikacılar, milyonlar milyonlar milyonlarca dolar alıyor.