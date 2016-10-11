Enerji için her şeyi yaparız

GÜLEN'İ ABD ORDUSU GÖTÜRDÜ:
Fetullah Gülen, Türkiye'den ayrıldığında onu ABD ordusu taşıdı. Önce Washington DC'ye indirildi. Washington'dakiler ve CIA, onu şu an yaşadığı Pensilvanya'ya gönderdi.
İDEOLOJİLERİ İÇİN DİN DİZAYN ETTİ:
CIA için Gülen'in önemi, farklı milletleri yeni İslam Dünyası'nda bir araya toplayabilmekte. Bunu politik bir şekilde yapabilirsiniz ama bu sıkıntılı olabiliyor. Ya da İslam'a uygun bir şekle sokarsınız ve kurduğunuz okullarda kendi oluşturduğunuz dini farklı devletlerde aynı ortak hareket için toplarsınız.
TEK ÇARE TÜM OKULLARINI KAPATMAK:
Gülen bu okullarla ideolojisini yayıyor. Ve bu ideolojisi ile de yaşam hususlarını Orta Asya'da, hatta New York'ta bile anlatıyor. Onbinlerce öğrenciyi kontrol ettiğinizde, büyük bir politik gücünüz olur. Bu gücü kesmeniz için Gülen'in bütün okullarını kapatmanız gerekiyor.
BÜTÜN MESELE ENERJİ KAYNAKLARI:
Türkiye'deki insanlar, darbelerin her zaman CIA tarafından yapıldığının farkında. Bence de öyle. Şu anda da değişen bir şey yok. Suriye'deki olaylar, Hazar Denizi çevresindeki enerji kaynaklarından ibaret. Bu kaynakları biz istiyoruz. Çin'e, Rusya'ya gitmesini istemiyoruz. Hazar Denizi'nden boru hattı döşediğimizde bu hat Kuzey Irak ve Suriye'ye uzanacak. Bu yüzden şu an CIA, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çatışıyor. Onlar Türkiye'yi umursamıyorlar. Onların düşüncesi şu: "Türkiye'yi kullanabilirsek kullanırız. O kaynaklara ulaşmak için ne gerekiyorsa yaparız." Türkiye'yi kullanmak için de Gülen'i kullandılar.
BİLGİLERİ BİZ KONTROL ETTİK:
Sizin bilginizi de yıllardır biz kontrol ediyoruz. Bu düzen CIA tarafından düzenlendi. Bunu uzun süredir Gülen'in organizasyonları yapıyordu.
MAHKEMELERE GİDİN:
Size çok şiddetli şekilde tavsiye ederim ki, gidin ABD mahkemelerindeki Gülen ve adamlarının yaptığı bağışlarla ilgili tutanakları alın. Özellikle Clinton'a verilen paralara. Gülen yapısı ve okulları ile alakalı kişilere bakın. Clinton ve diğer politikacılar, milyonlar milyonlar milyonlarca dolar alıyor.
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