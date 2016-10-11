Elveda Buse

Muğla'da önceki gün Emrah A. (20), kullandığı motosikletle virajı alamayarak kaza yaptı. Arkasında bulunan ve kaskı olmadığı öğrenilen 19 yaşındaki Buse E. ve sürücü ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerin tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kız, burada yapılan tümmüdahaleye rağmen kurtarılmadı. Üniversite öğrencisi gençkız, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.