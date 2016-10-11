Elveda Buse

Muğla'da önceki gün Emrah A. (20), kullandığı motosikletle virajı alamayarak kaza yaptı. Arkasında bulunan ve kaskı olmadığı öğrenilen 19 yaşındaki Buse E. ve sürücü ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerin tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kız, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Üniversite öğrencisi genç kız, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.