Dev anlaşma

Sabah ve aHaber'in sponsor olduğu, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen 23. Dünya Enerji Kongresi'nin açılışı dün İstanbul Kongre Merkezi'nde yapıldı. Açılışa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Venezüela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı ve Dünya Enerji Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Younghoon David Kim ile 200'e yakın bakan katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Ülkemizin tarihinde sömürgecilik utancı yok. Afrika'ya yaklaşımımız çıkar kaygısı esasına dayanmıyor. Afrika'nın bizden beklentisi dayatma değil sorunlara çözüm üretmek. TANAP projesini inşa ediyoruz, Türk Akımı ile ilgili çalışmalar sürüyor. Türkiye'ye güvenen ve yatırım yapan asla pişman olmamıştır, bundan sonra da pişman olmayacaktır" dedi. Rusya lideri Putin de, konuşmasında Türk Akımı'na vurgu yaptı. Putin, 15 Temmuz hain kalkışma için Türk halkını övdü: Darbe girişiminin ardından ülkede yeniden istikrar sağlayabildikleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkını tebrik ediyorum. Venezüela Devlet Başkanı Maduro, 12 Ekim'de yapılacak OPEC Eneri Bakanları Zirvesi'nde, petrol üretiminin sabitlenmesi için alınacak önlemler konusunda anlaşmaya varılmasını umduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Putin'i Mabeyn Köşkü'de kabul etti. Yaklaşık 1 saat 40 dakika süren görüşmeden sonra, Türk Akımı Gaz Boru Hattı Projesi'ne ilişkin anlaşma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in huzurunda Enerji Bakanı Berat Albayrak ve Rus mevkidaşı Aleksandr Novak, tarafından imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün gerçekten Sayın Başkan'la (Putin) dolu dolu bir gün geçirdik. Sonunda bu az önce imzalanan anlaşmalar, imzalanacak hale geldi ve burada nokta, başkanlar huzurunda konmuş oldu. Bölgedeki mevcut durum ile Suriye konusunu etraflıca ele alma imkanımız oldu. Fırat Kalkanı operasyonunu görüştük. Bu konuda ne gibi bir işbirliği yapacağımızı değerlendirdik" dedi. Erdoğan'dan sonra konuşan Putin de önemli açıklamalar yaptı: Sayın Cumhurbaşkanı'na davetten dolayı şükranlarımı sunuyorum. Rusya, Türkiye'den ihraç edilmesi yasaklanan narenciye gibi bazı tarım ürünlerindeki kısıtlamaları kaldırdık. Ayrıca, doğalgazda da indirim konusunda el sıkıştık. Türk ortaklarımıza Rusya'nın kapılarını tekrar açtık. Rusya ve Türkiye olarak Suriye'de akan kanın durdurulmasından yanayız.



DAHA GÜÇLÜ DAHA HIZLI

Başbakan Yıldırım: Olimpiyatlar için kullanılan bir slogan var. Daha güçlü, daha hızlı, daha yükseğe. Enerji olimpiyatları da bizi çok daha hızlı yapsın. Fiyatlar yükseğe çıkmasın. Enerji arzı güvenliği, çeşitliliği ve uygun fiyat şart.



TÜRKİYE TARİH YAZDI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Karşılıklı menfaat ve çıkarlarımız doğrultusunda bunu başarıyoruz, Türkiye'ye yaptığımız yatırım 20 milyar doları bulacak. 15 Temmuz'da Türkiye tarih yazdı.



KRİZDEN SONRA BİR İLK

Türkiye-Rusya ilişkilerinde başlatılan normalleşme süreci ve işbirliğinin daha da geliştirilmesine katkı sağlaması beklenen bu ziyaret, Putin'in uçak krizinden sonra Türkiye'ye ilk kez gelmesi nedeniyle ayrı öneme sahip.

DÜNYA KISKANDI

Putin'in Türkiye'ye gelmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi dünya medyasını rahatsız etti. ABD ve İngiliz basını, Türk Akımı anlaşması nedeniyle kıskançlıklarını yazıya döktü.