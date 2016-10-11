Cuma Ali için tedavi zamanı

İzmir'de yaşayan 5 yaşındaki Cuma Ali Kolay, 7 ay önce lösemiye yakalandı. Yaşaması ilik nakline bağlıydı. Almanya'da bulunan iliğin Türkiye'ye getirilmesi ise 980 Euro'ya takıldı. Bu parayı karşılayamayan baba Mehmet Ali Kolay, yardım çağrısı yaptı. Vatandaşlar, Cuma Ali'yi hayata bağlayacak parayı toplamak için seferberlik başlattı. Baba Kolay, ilik nakli için gerekli olan paranın hayırseverlerin yardımıyla toplandığını açıkladı. Baba Kolay, "Hayırseverler, gerekli parayı hesabıma yatırdı. Toplam 980 Euro yatırılması gerekiyordu, ben bunun 150 Euro'sunu daha önce yatırmıştım. Şimdi geri kalan parayı yatıracağım ve süreç hızlanacak. Oğlum, burnundan bir ameliyat geçirecek. O ameliyattan sonra inşallah ilik naklinin yapılacağı Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevki olur ve bir an önce nakil gerçekleşir" ifadelerini kullandı.