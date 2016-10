Ciğeri yandı

yaşayan(29), 10 yıl önce, fırında çalışan Soner Sakın (32) ile evlendi. Bu evlilikten çiftin 8 yaşındave 1.5 yaşındakiisimli çocukları dünyaya geldi. İkili, önceleri Soner Sakın'ın babasının evinde kalırken, bu evin çatı katına prefabrik bir ev yapmaya karar verdi. Çift, yaklaşık 30 bin lira borçlanarak çatıya iki odalı bir prefabrike ev yaptı. Dün ise Soner Sakın işe gitmek için evden çıktı. Eşi de anneannesi rahatsızlandığı içinYaklaşık 20 dakika sonra komşuları Canan Sakın'ı arayarak evlerinin yandığını söyledi. Bunun üzerine apar topar eve giden kadın Sakın evinin alevleri içinde kaldığını görünce şok geçirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangın ı söndürdü ancak prefabrik ev ve içindeki eşyalar küle döndü. Canan Sakın, evinin gözü önünde yandığını, hiçbir şey yapamadığını belirterek, "Hiçbir şeyi kurtaramadım. Her şey yandı bitti daha evin borcu duruyordu. Burası babamın evi üst tarafa ev yaptık eşim de fırında çalışıyor, borçla yaptık daha ikinci ayı olmuştu.Şu an hiçbir şey yok çocuğum okula gidiyor kıyafetleri hiçbir şey kalmadı. İki tane çocuğum var 1 buçuk ve 8 yaşında kızım. Ne yapacağımı bilmiyorum eşim şu an bile fırına gitti çünkü çalışmak zorunda, borçlar daha duruyor. Bugün nerede kalacağımızı bilmiyoruz aileme sığınacağız mecbur. Evi böyle görünce dünya başıma yıkıldı keşke ben de içinde olsaydım ben de yansaydım niye hayatta kaldıysam. Bütün hayallerim çocuklarımın geleceği her şey yandı bitti" diyerek gözyaşlarına boğuldu.