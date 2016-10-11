Çavuşoğlu'ndan Clinton'a tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Haber'de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşının ABD'den iade süreciyle ilgili bir soruya, FETÖ elebaşının ABD'de yaşaması ve henüz Türkiye'ye iade edilmemesi nedeniyle Türk vatandaşlarının ABD'ye tepkili oldukları ancak iki ülkenin siyasi ve askeri birçok konuda yürüttüğü ortak çalışmaları nedeniyle her zaman iyi ilişkilere sahip olması gerektiği yanıtını verdi.

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onların her söylediğini kabul etmemiz anlamına gelmemeli ve onların yanlış politikalarına karşı uyarmamız, yanlış olduğunu söylememiz onları rahatsız etmemeli. Gerçekleri, özellikle bölgemizdeki gerçekleri bilen objektif bir ülke olarak ABD'nin yanlışlarını da söylüyoruz. Arkasından konuşmuyoruz."

"TERÖRİSTLERLE BİRLİKTE ÇALIŞAN BİR ÜLKE DURUMUNA DÜŞER"

Çavuşoğlu, ABD Başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın, PYD'ye silah yardımı yapılacağı açıklamasına ilişkin de "O zaman ABD teröre destek veren ülke durumuna düşer. Bizden uyarması. Bir dost olarak söylüyoruz teröristlerle iş birliği yapan, teröristlerle birlikte çalışan bir ülke durumuna düşer." değerlendirmesinde bulundu.