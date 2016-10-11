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Canlı kanlı!

22 yaşındaki genç, ’ta yaparken av tüfeği ile karnına ateş ederek yaşamına son verdi

Canlı kanlı!
Akıllara durgunluk veren olay dün Osmaniye'de yaşandı. hesabından "Aşkımız destan yazacaktı, Hani gözler ağlamayacaktı, şimdi söyle gidiyor musun yar, ellerim sensiz yanacak mı" diye dörtlük ve ardından "Canım ablam ve canım yeğenim" yazılı iki fotoğraf paylaşan Erdoğan Ceren (22), sayfasından ı açtı. Elinde otomatik av tüfeği bulunan genç, "Hiç kimse inanmadı onun için öleceğime. Alın, alın da izleyin" diye konuştuktan sonra av tüfeğini karın boşluğuna dayayarak tetiği çekti. Silah sesi üzerine odaya giren yakınları Erdoğan Ceren'i kanlar içinde buldu. Eve giden sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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