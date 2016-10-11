Büyük operasyon başladı

ÖSO kaynaklarından edinilen bilgilere göre Türkiye'nin başlatmış olduğu Fırat KalkanıHarekatı kapsamında Çobanbey kasabasının güneyi, doğusu ve batısında DAEŞ ile mücadele eden ÖSO, Türkiye'nin desteğiyle bölgede ilerleyişini sürdürüyor.
Türk savaş uçakları ile koalisyon uçakları bölgedeDAEŞ mevzilerini yoğun bir şekilde bombalarken, bombalama sonucu DAEŞ'in bomba yüklü 4 aracı imha edildi.
Türk topçuları karadan obüslerle DAEŞ mevzilerini bombalarken, DAEŞ de ağır silahlarla ve havan toplarıyla ÖSO ve Türk askerine karşılık veriyor. ÖSO ile DAEŞ arasında Soran kasabası çevresinde şiddetli çatışmalar yaşanırken, ÖSO DAEŞ'e karşı son 2 gündür büyük bir ilerleyiş sağlıyor.
ÖSO DABIK'A YAKLAŞTI
ÖSO, Türkiye desteğiyle Çobanbey'in güneyi ve doğusunda yer alan Kızıl Mezra, Carez, Gazel, Yahmul, Ilbil, Barak Atı, Bel, Duvaybık, Kefergan, Şeyhrih, Tuklu ve Fereziye köylerini IŞİD'in elinden aldı. Bu köylerin alınmasıyla ÖSO, IŞİD için çok önemli olan Dabık'a yaklaşmış olurken, IŞİD'in elindeki stratejik konumdaki Soran'a ise 2 koldan büyük bir saldırı başlattı. Azez'in doğusunda da ilerleme kaydeden ÖSO, Türkiye desteğiyle İhtimelat kasabası ile Toybuk ve Zahiriye köylerini DAEŞ'in elinden aldı.
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