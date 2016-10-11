Bonzai yine can aldı

Edirne'de önceki gün 17 yaşındaki Ömer Karataş, sentetik uyuşturucu bonzai kullandı. Genç bir süre sonra kendinden geçti. Ağabeyi ise kardeşini aramaya çıktı. Karataş, evininbitişiğindeki metruk kulübedehareketsiz halde yatarken bulundu.Genç adam, hemen hastaneyekaldırıldı ancak burada yapılan tümmüdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölüm haberini alan yakınları ise yıkıldı. Emniyet güçleri ise uyuşturucu tacirlerinin peşine düştü.
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