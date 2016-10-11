Bonzai yine can aldı

Edirne'de önceki gün 17 yaşındaki Ömer Karataş, sentetik uyuşturucu bonzai kullandı. Genç bir süre sonra kendinden geçti. Ağabeyi ise kardeşini aramaya çıktı. Karataş, evinin bitişiğindeki metruk kulübede hareketsiz halde yatarken bulundu. Genç adam, hemen hastaneye kaldırıldı ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölüm haberini alan yakınları ise yıkıldı. Emniyet güçleri ise uyuşturucu tacirlerinin peşine düştü.