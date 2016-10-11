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'te 5 köyde yasağı

ilçesi Kuşluca, , Çavuşlar, Anadere ve Odabaşı köyleri bölgesinde yasağı ilan edildi

Bitliste 5 köyde sokağa çıkma yasağı

'in ilçesine bağlı 5 köyde, vatandaşların can ve mal güvenliğinin tesisi amacıyla yasağı ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kuşluca, , Çavuşlar, Anadere ve Odabaşı köyleri bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu bölgelerde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin tesisi amacıyla, 12 Ekim 2016 saat 00.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar, Olağanüstü Hal Kanunu'nun 11. maddesinin (a) ve (b) fıkrasına istinaden sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
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  • 11 Ekim 2016, Salı 00:02
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