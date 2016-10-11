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kırsalında

'in Tatvan ilçesi Anadere köyü yakınındaki Bal Dağı kırsalına düzenlenen nda 2 silah mevzii ve 1 dinamik hedef imha edilerek, 4 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirildi.

4 dakikada 4 PKKlı terörist öldürüldü
Askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre, 11 Ekim 2016 tarihinde 15.55 ile 15.59 saatleri arasında Tatvan Anadere köyü yakınındaki Bal Dağı kırsalına alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile düzenlendi. Bölgede tespit edilen 2 silah mevzii ve 1 dinamik hedef imha edilerek, 4 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.
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  • 11 Ekim 2016, Salı 20:51
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