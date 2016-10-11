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için ‘vur’ emri

Beton mikseri için ‘vur’ emri
Eli kanlı hainler önceki gün Hakkari Şemdinli'deki Durak Karakolu'na bombalı araçla saldırdı. 10 asker şehit olurken, 5 sivil hayatını kaybetti. Bu kalleş saldırıdan kısa süre sonra da hainler Tunceli-Erzincan Karayolu'nu kesti. Bir inşaata beton taşıyan 7 ni gasp etti. İstihbarat birimleri PKK'nın DEAŞ gibi gasp ettiği araçları boyayıp sahte plaka takarak güvenlik noktalarına saldırı planladığını belirledi. "Vur emri" çıkarılan araçların her yerde arandığı kaydedildi.

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