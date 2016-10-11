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Bekir Bozdağ 'ya gidiyor

, 25 Ekim'de ABD'ye gidiyor. Bozdağ, Fethullah Gülen'in geçici tutuklama talebini ABD'ye iletecek.

Teröristbaşı Gülenin iadesinde kritik gelişme!
, "25 Ekim'de ABD'ye hareket edeceğim, 26-27 Ekim'de Sayın Bakanla görüşmemiz var. Oradaki programımızın ana konusu Fetullahcı Terör Örgütü kurucusu ve halen yöneticisi, terörist Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin Türkiye'den gönderdiğimiz yargı dosyaları ile 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsüne ilişkin geçici tutuklama talebimizdir" dedi.
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  • 11 Ekim 2016, Salı 12:29
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