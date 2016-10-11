  1. Kabus gibi!
  2. 4 dakikada 4 PKK'lı terörist öldürüldü

'da mühimmatı ele geçirildi

'ın Kozluk ilçesi kırsalında mensuplarını etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek için gerçekleştirilen operasyonda, roket ve silahlara ait mühimmatlar ele geçirildi.

Batmanda PKK mühimmatı ele geçirildi
Valilikten yapılan açıklamada, Jandarma Komutanlığı tarafından vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi maksadıyla, bölge halkının desteğiyle bölücü terör örgütü ile mücadeleye aralıksız olarak devam edildiği belirtildi. Bu kapsamda, Kozluk ilçe kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip etmek amacıyla bugün operasyon gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Bölgede yapılan aramada, teröristlere ait 1 adet RPG-7 anti personel mühimmatı, 49 adet bixi mühimmatı, 13 adet boş bixi fişek kovanı, 21 adet boş kaleşnikov fişek kovanı, 5 adet elektrikli fünye, 50 metre beyaz renkte elektrik kablosu, 1 adet şemsiye, 1 adet balyoz, 1 adet kürek, 1 adet gömlek, 1 adet tişört ve 1 adet mont ele geçirilmiştir."
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  • 11 Ekim 2016, Salı 21:31
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