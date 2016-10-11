"Bölgede yapılan aramada, teröristlere ait 1 adet RPG-7 anti personel mühimmatı, 49 adet bixi mühimmatı, 13 adet boş bixi fişek kovanı, 21 adet boş kaleşnikov fişek kovanı, 5 adet elektrikli fünye, 50 metre beyaz renkte elektrik kablosu, 1 adet şemsiye, 1 adet balyoz, 1 adet kürek, 1 adet gömlek, 1 adet tişört ve 1 adet mont ele geçirilmiştir."
Batman'da PKK mühimmatı ele geçirildi
Batman'ın Kozluk ilçesi kırsalında PKK mensuplarını etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek için gerçekleştirilen operasyonda, roket ve silahlara ait mühimmatlar ele geçirildi.
"Bölgede yapılan aramada, teröristlere ait 1 adet RPG-7 anti personel mühimmatı, 49 adet bixi mühimmatı, 13 adet boş bixi fişek kovanı, 21 adet boş kaleşnikov fişek kovanı, 5 adet elektrikli fünye, 50 metre beyaz renkte elektrik kablosu, 1 adet şemsiye, 1 adet balyoz, 1 adet kürek, 1 adet gömlek, 1 adet tişört ve 1 adet mont ele geçirilmiştir."
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