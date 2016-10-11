Valilikten yapılan açıklamada, Jandarma Komutanlığı tarafından vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi maksadıyla, bölge halkının desteğiyle bölücü terör örgütü ile mücadeleye aralıksız olarak devam edildiği belirtildi. Bu kapsamda, Kozluk ilçe kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip etmek amacıyla bugün operasyon gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:



"Bölgede yapılan aramada, teröristlere ait 1 adet RPG-7 anti personel mühimmatı, 49 adet bixi mühimmatı, 13 adet boş bixi fişek kovanı, 21 adet boş kaleşnikov fişek kovanı, 5 adet elektrikli fünye, 50 metre beyaz renkte elektrik kablosu, 1 adet şemsiye, 1 adet balyoz, 1 adet kürek, 1 adet gömlek, 1 adet tişört ve 1 adet mont ele geçirilmiştir."