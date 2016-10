Partisinin grup toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım terörle mücadele operasyonları kapsamında 269 canlı bombanın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

Kerbela bizim için acıdır, hüzündür. Kerbela bizim için derstir. Kerbela bizim için ibrettir. Kerbela'nın acısını, hüznünü içinde taşıyamayanlar, Kerbela'dan ders çıkaramayanlar, ibret alamayanlar her gün yeni Kerbelalar üretirler. İslam coğrafyasının her köşesinde yeni Kerbelalara şahit oluyoruz. Bu coğrafyanın içinden çıkan ama bu coğrafya insanını öldüren ahir zaman yezitleri bize her gün Kerbela'yı yaşatıyorlar.Biz gerek ülkemizde gerek coğrafyamızda yezitlerin karşısında hakkı savunmaya devam edeceğiz.



SAFLARIMIZI SIKLAŞTIRALIM

Saflarımızı sıklaştıralım gönülleri birleştirelim. İktidar partisiyiz, sırtımızda ağır bir yük var. Ülkemiz için en iyisini yapmaya çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Daima vatandaşımızın hizmetinde olacağız. Projelerimizin biri bitmeden biri başlamalı ki ülkemiz kalkınmaya devam etsin. Millete hizmette kendinize asla sınır koymayın. Biz ne kadar büyük hizmetler yaparsak yapalım bu millet daha fazlasını hak ediyor.



ŞARTLAR NE OLURSA OLSUN DEVAM EDECEK

15 Temmuz gecesi nedeniyle planlanan bazı açılışları yapamamıştık. Biz bahane üreten bir iktidar değiliz. Şartlar ne olursa olsun yatırımlar devam edecek. Yüzbaşı Güngör Durmuş gemisini denize indirdik. Tersanecilere de önemli müjde verdik. Ödedikleri yıllık kira miktarını 10 kat düşürdük. Bununla da yetinmedik, tersanelerin süresini de 49 yıla yükselttik. İnsanlar Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü konuşurken biz Avrasya tünelini tamamladık. Dünyada denizin altından geçen en derin tüneldir. 107 metre deniz seviyesinden deniz altına inen dünyanın teknolojisi en yüksek mühendislik projesi.



BU MİLLET SİZE Mİ PABUÇ BIRAKACAK

PKK terör örgütü bugünlerde AK Parti teşkilatlarına yöneldi. Evvelsi gün Özalp İlçe Başkanımız, Başkan Yardımcımız hunharca şehit edildi. Dün gece Dicle İlçe Başkanımız kendi iş yerinde alçakça şehit edildi. Hainler şunu iyi bilmeli, AK Parti sizin yaptıklarınıza pabuç bırakacak parti değildir. AK Parti tüm terör örgütlerini temizlemek için olayların üzerine gidecek. Sizin ettikleriniz bize sökmez. Sizin tehditleriniz bu millete sökmez. Bu millet 1000 yıllık tarihinde esaret görmedi, size mi pabuç bırakacak.Türkiye bölgede etrafında yaşanan istikrarsızlıklara karşı istikrar adası olmaya devam ediyor. Bir yandan kalkınmamızı, halkımızın geleceğine yönelik çalışmaları sürdürürken, bir yandan PKK, DAEŞ, FETÖ gibi küresel terör örgütlerine karşı amansız mücadele ediyoruz.



TÜRKİYE'DE GÜVENLİK SORUNU VAR DİYENLERE SESLENİYORUM

Türkiye'de güvenlik sorunu var diyenlere sesleniyorum. 2 hafta içinde 2 büyük organizasyona ev sahipliği yaptık.Posta Birliği Kongresi yapıldı. 2 bin 500 kişi 10 gün boyunca Türkiye'yi konuştu, 2020 Posta Birliği'nin vizyon belgesini hazırladı, İstanbul stratejisini kabul etti. Arkasından dün Dünya Enerji Kongresi'nin açılışı gerçekleşti. Devlet başkanları Rusya, Azerbaycan, Venezuela, başbakanlar, 250 civarında bakan ve 2 bin 500'ün üzerinde uzman İstanbul'a geldi ve enerji politikalarını, dünyanın enerjiye olan ihtiyacını konuştular.



TEK BİR VATANDAŞ BİLE MAĞDUR EDİLMEYECEK

Milletimiz içinde bulunduğumuz şartları çok iyi biliyor. FETÖ ile mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Burada bir hususun altını çizmek istiyorum. Bu kadar büyük bir operasyonda şüphesiz ufak tefek yanlışlar olabilir. Baştan da söyledik, kılı kırk yaracağız, intikam değil adalet duygusuyla iş yapacağız. Bizim tek bir hataya, tek bir yanlışa tahammülümüz olamaz bunun bilinmesini istiyorum. Bir tek vatandaşımızın bile mağdur edilmesine rıza gösteremeyiz. itirazlar objektif bir şekilde değerlendirilecek. İtirazlarda heyeti değiştirdik. Bakan yardımcılarını heyet başkanı yaptık. Ancak tuzaklara karşı da son derece dikkatli olmamız gerek. Mağdur edebiyatının tehlikeyi gölgelemesine izin vermeyelim. Bu hususta hepinizin dikkatli olmasını istiyorum.



CHP'YE UYARI: BU FETÖ'YE DESTEKTİR

Bu günlerde ana muhalafet partisi özellikle dikkatli olmalı. Ülkemizin 15 Temmuz'da atlattığı durumu es geçmeye başladılar. Sabah akşam mağduriyet üzerinden kafa karıştırıyor. 15 temmuz'un asıl mağduru 79 milyon vatan evladıdır. Eğer siz tüm bunları kenara bırakıp tasfiye edilenleri dilinize dolarsanız bunun iyi niyetle alakası olmaz. Bu durum bilerek ya da bilmeyerek FETÖ'ye destektir.



PİŞKİN PİŞKİN FETÖ'YÜ DESKETLEYECEĞİNİZE...

FETÖ konusunda anamuhalefet partisinin faturası çok şişkindir. Pişkin pişkin mağdur edebiyatı yapacağına Yenikapı ruhuna sahip çıkması gerekir. Sabah akşam FETÖ'nün sözcülüğünü yapanlar 15 Temmuz'da mahçup olduysa bunlarda mahçup olmaya mahkumdur. Zaman mağdur edebiyatı yapma değil, hesap sorma zamanıdır.



269 CANLI BOMBA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Aynı şekilde PKK'ya, DAEŞ'e de ağır darbeler indirmeye devam edeceğiz. Sözde kurtarılmış alan dedikleri yeri, güvenlik güçlerimiz yerle bir etti. Bütün inlere girildi, gereken temizlik yapıldı. Önemli sığınaklar imha edildi, büyük miktarda silah uyuşturucu yok edildi. Terör örgütünün kırsal alandaki kabiliyeti büyük oranda sınırlandırıldı. Yapılan operasyonlar, alınan tedbirler sonucu birçok eylem girişimini engelledik. Bugüne kadar canlı bomba eylemi yapmak isteyen 269 eylemciyi etkisiz hale getirdik.



MİLLET İÇİN CANIMIZI VERMEYE HAZIRIZ

AK Parti yöneticilerine yapılan saldırılar yeni bir terör örgütünün alçakça işlerinden yeni bir dönem girdiğini gösteriyor. Bunu bir süreden beri dillendiriyorlardı. Özellikle AK Parti teşkilatlarına yönelik intihar saldırılarının artırılmasına yönelik, örgüt yöneticilerinin talimatları vardı. Belli ki bu talimatlar uygulamaya geçirilmeye çalışılıyor. Milletimiz bilsin ki, gerektiğin canımızı bu ülke, bu millet için feda etmeye hazırız. Bu yolda ölmek bizim için şereflerin en büyüğüdür.Van'da 181 aşiret üyesi bir araya geldi ve teröre karşı açık tavır aldıklarını ilan ettiler. Bazı medya organlarında yapılan karalama kampanyasına da nokta koydular. Darbe çığırtkanlığı yapanlara karşı da Van da en güzel cevabı verdi. Kürt kardeşlerime sesleniyorum, korkmayın devletimiz sizinle beraber. Sizlerin huzuru için her yapılıyor, yapılmaya devam ediyor.



GEREKİRSE FIRAT'IN DOĞUSU İÇİN DE...

Suriye ve Irak'ta askerlerimiz var. Türkiye şimdi olduğu gibi sınırötesinde de terörle mücadelemiz devam ediyor. Fırat Kalkanı devam ediyor. Suriye ve Irak'ta köşeye sıkışan DAEŞ Türkiye'ye saldırarak kendisine alan açmaya çalışıyor. 1000 kilometrekarelik alanda tam anlamıyla güvenliği sağladık. Bölgedeki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağladık ve ülkemizde intihar eylemleri yapmasını kontrol altına aldık. Irak'ın batısı diyoruz ama, terör eylemleri Fırat'ın doğusu için de devam ederse orası için de gereğini yaparız. 911 kilometre Suriye ile hududumuz var. Bu hududun her karşısını güvenli hale getirmek bizim boynumuzun borcudur. Suriye'de, Irak'ta yaşayan Kürt kardeşlerimizle bizim derdimiz yok. Bizim oradaki varlığımızla laf edenler abesle iştigal ediyorlar. Ülke güvenliğimizi, milletin can ve mal emniyetini tehlikeye atacak hiçbir oluşuma izin vermeyeceğiz. Musul'da planlanan operasyonların, DAEŞ'in Musul'dan çıkarılmasıyla sınırlı olması gerektiğini dostlarımıza anlattık. Siz DAEŞ'i çıkardıktan sonra Musul'da demografik yapıyı değiştirmeye kalkarsanız çok büyük mezhep savaşının fitilini de ateşlemiş olursunuz. Bizim Başika'da varlık sebebimiz budur. Müslüman kanı dökülmemesi, mezhep savaşlarının hortlatılmamadır.

CLİNTON'A TEPKİ

ABD'de seçim kampanyası var. Sayın Clinton TV programında çıktı ve açıkca terör örgütlerini destekleyeceğini söyledi. Bu ne anlama geliyor. ABD bizim müttefikimiz değil mi? Silahla desteklemek ne demk? Bu şu anlama geliyor. Zaten uzun süredir PKK'nın uzantısı YPG'ye silah vererek sözde DAEŞ'le mücadele ediliyor. Bir teör örgütü ile başka terör örgütünü yenmek dünyanın neresinde görülmüştür. Bu ne kadar ahlakidir, ne kadar etiktir? Bu açıklama ile bizim bu konudaki endişelerimizin ne kadar haklı olduğu orataya çıkmıştır.