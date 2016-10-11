AK Parti Grubu, 15 Temmuz'un "Demokrasi ve Şehitler Günü" olması için yasa teklifi hazırladı.

Yasa teklifine ilk imzayı, Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım attı.

Teklifte, Ankara'nın Kazan ilçesinin adının da "Kahraman Kazan" olarak değiştirilmesi yer alacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yasa teklifinin imzaya açıldığını belirterek, ilk olarak Başbakan Yıldırım'ın imza attığı teklifin, milletvekillerinin imzasının tamamlanmasının ardından TBMM Başkanlığına sunulacağını açıkladı.

Elitaş, KHK'lerle ilgili itirazları değerlendirmek üzere partilerden birer temsilcinin yer alacağı bir teknik heyet oluşturulmasını muhalefet temsilcileriyle görüşeceklerini bildirerek, konunun bu görüşmeden sonra netlik kazanacağını ifade etti.