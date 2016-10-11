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Başbakan 'a ilişkin yasa teklifini imzaladı

Başbakan , 'a ilişkin Meclis'e sunulacak yasa teklifini imzaladı. Buna göre, 15 Temmuz günü resmi tatil ilan edildi ve Ankara'nın Kazan ilçesinin adı Kahramankazan oldu.

Başbakan 15 Temmuza ilişkin yasa teklifini imzaladı

AK Parti Grubu, 'un "Demokrasi ve Şehitler Günü" olması için yasa teklifi hazırladı.

Yasa teklifine ilk imzayı, Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili attı.

Teklifte, Ankara'nın Kazan ilçesinin adının da "Kahraman Kazan" olarak değiştirilmesi yer alacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yasa teklifinin imzaya açıldığını belirterek, ilk olarak Başbakan Yıldırım'ın imza attığı teklifin, milletvekillerinin imzasının tamamlanmasının ardından TBMM Başkanlığına sunulacağını açıkladı.

Elitaş, KHK'lerle ilgili itirazları değerlendirmek üzere partilerden birer temsilcinin yer alacağı bir teknik heyet oluşturulmasını muhalefet temsilcileriyle görüşeceklerini bildirerek, konunun bu görüşmeden sonra netlik kazanacağını ifade etti.
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  • 11 Ekim 2016, Salı 16:47
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