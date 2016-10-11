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Bakan Çavuşoğlu’ndan telefon trafiği

, Gine Dışişleri Bakanı Hadja Makale ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean Marc Ayrault ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu’ndan telefon trafiği
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bugün Gine Dışişleri Bakanı Hadja Makale ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean Marc Ayrault ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Gine Dışişleri Bakanı Makale'nin talebiyle gerçekleşen görüşmede, FETÖ ile mücadelede işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Marc Ayrault ile gerçekleşen görüşmede ise Fransa Senatosu'nun gündeminde bulunan Eşitlik ve Vatandaşlık Yasa Tasarısı'nda inkar suçunun genişletilmesine yönelik teklif ele alındı. Görüşmede ayrıca, ikili ziyaret takvimi ve Suriye'deki gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
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  • 11 Ekim 2016, Salı 22:16
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