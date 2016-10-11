Fransa Dışişleri Bakanı Jean Marc Ayrault ile gerçekleşen görüşmede ise Fransa Senatosu'nun gündeminde bulunan Eşitlik ve Vatandaşlık Yasa Tasarısı'nda inkar suçunun genişletilmesine yönelik teklif ele alındı. Görüşmede ayrıca, ikili ziyaret takvimi ve Suriye'deki gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Bakan Çavuşoğlu’ndan telefon trafiği
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine Dışişleri Bakanı Hadja Makale ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean Marc Ayrault ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean Marc Ayrault ile gerçekleşen görüşmede ise Fransa Senatosu'nun gündeminde bulunan Eşitlik ve Vatandaşlık Yasa Tasarısı'nda inkar suçunun genişletilmesine yönelik teklif ele alındı. Görüşmede ayrıca, ikili ziyaret takvimi ve Suriye'deki gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Etiketler: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
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