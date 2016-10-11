MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile PKK ile mücadeleye değinen Bahçeli, şöyle konuştu:

"PKK demek FETÖ demektir. FETÖ, bölücü hainlerin ikizi eylem yoldaşıdır. Bunlar terörizmin Türkiye'yi yıkmaya çalışan maşalarıdır. Bu iki Türkiye düşmanı örgütün kaynaklarının kurutulması, destekçilerinin tasfiyesi, işbirlikçilerinin sökülüp atılması, ertelenmeden, sürüncemeye bırakılmadan gerçekleştirilmelidir."

BAŞKANLIK TARTIŞMALARI

Bahçeli, başkanlık sistemine yönelik tartışmalara ilişkin, şunları kaydetti:

"AK Parti başkanlık sistemiyle ilgili inadını sürdürecekse, Anayasa taslağını TBMM'ye getirmelidir. Ya 367'yi aşarak kanunlaşacaktır ya da milletin kararına sunulacaktır. Bizim tercihimiz her zaman olduğu gibi parlamenter sistemin devamı, güçlendirilmesi, reforma tabi tutulmasıdır. Ancak milletimiz aksini söyleyecek olursa buna da diyeceğimiz herhangi bir şey doğal olarak bulunmayacaktır. Türkiye'nin nasıl ve hangi sistemle yönetileceğiyle ilgili muamma bize göre kapanmalı, bu iş kökünden bitirilmelidir."