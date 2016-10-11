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'den 'başkanlık sistemi' açıklaması

Grup toplantısında başkanlık sistemine değinen MHP lideri , "Bizim tercihimiz her zaman olduğu gibi parlamenter sistemin devamı, güçlendirilmesi, reforma tabi tutulmasıdır. Ancak milletimiz aksini söyleyecek olursa buna da diyeceğimiz herhangi bir şey doğal olarak bulunmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Bahçeliden başkanlık sistemi açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet , partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile PKK ile mücadeleye değinen Bahçeli, şöyle konuştu:

"PKK demek FETÖ demektir. FETÖ, bölücü hainlerin ikizi eylem yoldaşıdır. Bunlar terörizmin Türkiye'yi yıkmaya çalışan maşalarıdır. Bu iki Türkiye düşmanı örgütün kaynaklarının kurutulması, destekçilerinin tasfiyesi, işbirlikçilerinin sökülüp atılması, ertelenmeden, sürüncemeye bırakılmadan gerçekleştirilmelidir."

BAŞKANLIK TARTIŞMALARI
Bahçeli, başkanlık sistemine yönelik tartışmalara ilişkin, şunları kaydetti:

"AK Parti başkanlık sistemiyle ilgili inadını sürdürecekse, Anayasa taslağını TBMM'ye getirmelidir. Ya 367'yi aşarak kanunlaşacaktır ya da milletin kararına sunulacaktır. Bizim tercihimiz her zaman olduğu gibi parlamenter sistemin devamı, güçlendirilmesi, reforma tabi tutulmasıdır. Ancak milletimiz aksini söyleyecek olursa buna da diyeceğimiz herhangi bir şey doğal olarak bulunmayacaktır. Türkiye'nin nasıl ve hangi sistemle yönetileceğiyle ilgili muamma bize göre kapanmalı, bu iş kökünden bitirilmelidir."
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  • 11 Ekim 2016, Salı 12:33
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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MEMMLEKETİM MEMMLEKETİM

ADAM GİBİ ADAM.İŞTE MEMLEKET SEVDALISI.PKK SEVER HAİN CHP LİLERE KÜPE OLSUN.

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evet0
hayır0
cevapla 11.10.2016 14:28
ihsan ihsan

martta seçim olsun hdp elensin chp küçülsün sen ana muhalefet ol anayasa başkanlık hallolsun

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 11.10.2016 14:06
HASAN SAĞDI&#199; HASAN SAĞDIÇ

Allah ömür verirse ve Başkanlık sistemi Türkiye'de uygulanırsa Reis'den sonra seni başkan yapmak için oy vermeyen namerttir

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 11.10.2016 13:43
FatihSultan23 FatihSultan23

İşte Mhp bu olmalı Sayın Bahçeli Vatanımız için elinizdeki bütün çalışmalarınızda dolayı, bu Milleten inanın sevildiniz. Sakın Birliği bozmayınız, siyaset gelip geçer ama Vatan denince canımız fedadır.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 11.10.2016 13:41
Sakaryalı Sakaryalı

Adamsın Bahçeli Bir dahaki seçimde sana bir oy vermek vacip oldu

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evet7
hayır0
cevapla 11.10.2016 13:19
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