Artık mutlu değil!

İstanbul Maslak'ta 7 Ekim günü beton mikseri dehşeti yaşandı. Bilinmeyen bir sebeple kontrolünü kaybeden mikser sürücüsü Hasan Mutlu, aralarında Bentley marka otomobilin de olduğu 6 aracı ezdi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı. Yaşanan talihsiz kazada mikser sürücüsünün aşırı süratli olduğu tespit edildi. Olayın ardından sürücü Hasan Mutlu, bir de sigorta şoku yaşadı! Buna göre diğer araçların sigortaları kazanın masraflarını karşılarken Bentley marka otomobilde işler karıştı! Sigorta şirketi, 884 bin TL değerinde olan Bentley marka araçta meydana gelen zararın 312 bin TL'sini karşılayacağını açıkladı. Kalan 572 bin TL'lik borcu ise kazaya sebep olan Mutlu'nun ödeyeceği belirtildi.