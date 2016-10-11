Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Şentop, "Ufukta erken seçim mi var?"sorusuna, "Hayır" karşılığını verdi. Bir gazetecinin"Pusulalar basılmış..." sözleri üzerine Şentop, "YSK kafasına göre pusula basamaz. Bir seçim kararının alınması, hangi partilerin seçime gireceğinin belli olması, bunların sıralamasının kurayla tespit edilmesi lazım. Pusula ancak öyle basılır." dedi.
Şentop, filigranlı kağıt hazırlığı yapıldığının ifade edilmesi üzerine, "Filigranlı kağıt almıştır, alabilir. Bunu her zaman yapıyor. Elindeki stoklara göre belli bir miktar tutuyor. 7 Haziran'dan sonra gördük işte, YSK karar alındıktan sonra 60 gün içinde seçim yapıyor. Daha sıkıştırılırsa bu 40-45 güne de düşürülebilir. Ama bir seçim kararı alınmadan, hangi partiler seçime girecek ve sıralama belli olmadan pusula basmak mümkün değil. Böyle bir şey yok. Seçim meselesi her zaman konuşulur. Türkiye bir yıl içinde iki seçim geçirdi. Yakında erken seçim olacağı kanaatinde değilim. Yok böyle bir şey..." diye konuştu.
Anayasa değişikliği yapılıp yapılmayacağı sorularına Şentop, "Ümitliyiz. Bakalım. 7 maddede anlaştık." karşılığını verdi.
AK Partili siyasetçilere yönelik saldırıların sorulması üzerine Şentop, örgütün bu kez marjinalize olduğunu, sona erme noktasına geldiğini söyledi. Saldırıların "bölgede siyaset yaptırmayacağım" mesajı olup almadığına ilişkin soruya da Şentop, "Tabii onda başarılı olamaz da muhtemelen örgütle bağlantılı partiler var orada. Aslında bir siyasi hareket yerelde farklı, ülke genelinde farklı isimlerle ortaya çıkıyor. Belediyeleri tümüyle terör örgütüne finans, insan kaynağı ve araç sağlayan bir yapıya dönüştürmüşlerdi. Onunla ilgili bir müdahalenin PKK'da rahatsızlıkları bunlar..." dedi.
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