2 saniye arayla 611 lira ceza

Trafikte Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES), çok sayıda kentte hayata geçti. Yollarda aniden düşen hız limitleri nedeniyle radara yakalanarak ceza yiyen sürücüler isyan etti. Edirne'de yaşayan emekli polis Yusuf Uzuner, otomobiliyle memleketi Trabzon'a giderken, Çorum Osmancık'ta 2 saniye arayla 2 ayrı trafik cezası yedi. Toplam 611 lira trafik cezasına çarptırılan Uzuner, "Cezalara itiraz ettim ve hakkımı yasal yollardan arayacağım" dedi.
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