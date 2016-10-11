Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK'lı 2 terörist, "Cizre Belediyesinde görevlendirilen Kaymakam Adanur'a saldırıda bulunmak için kırsaldan ilçe merkezine geldikleri" bilgisi üzerine güvenlik güçlerince takibe alındı.
Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat timleri tarafından sabah saatlerinde teröristlerin gizlendikleri adrese operasyon düzenlendi.
"Teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesi sonucu çıkan çatışmada 2 terörist ölü ele geçirildi.
Evde yapılan aramada, 2 tabanca, sahte kimlikler ve çeşitli notlar bulundu.
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YAKALANAN PKK LILAR İDAM EDİLSİN KURŞUNA DİZİLSİN 3 AYDA BİTER.FETÖCÜLERDE HALKA ATEŞ EDENLER İDAM DİĞERLERİ VATANDAŞLIKTAN ATILSIN
Demek isteyip azmedince her şey yapılıyormuş.Bunları yapmak çok mu zordu.Devlete devlet adına ihanet edelerin Allah belasını versin.
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