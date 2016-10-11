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2 etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname ile Şırnak'ın Cizre Belediyesine görevlendirilen Kaymakam 'a suikast hazırlığında olan 2 'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Kaymakama suikast son anda önlendi!

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 'lı 2 terörist, "Cizre Belediyesinde görevlendirilen Kaymakam Adanur'a saldırıda bulunmak için kırsaldan ilçe merkezine geldikleri" bilgisi üzerine güvenlik güçlerince takibe alındı.

Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat timleri tarafından sabah saatlerinde teröristlerin gizlendikleri adrese operasyon düzenlendi.

"Teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesi sonucu çıkan çatışmada 2 terörist ölü ele geçirildi.

Evde yapılan aramada, 2 tabanca, sahte kimlikler ve çeşitli notlar bulundu.
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  • 11 Ekim 2016, Salı 12:41
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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MEMMLEKETİM MEMMLEKETİM

YAKALANAN PKK LILAR İDAM EDİLSİN KURŞUNA DİZİLSİN 3 AYDA BİTER.FETÖCÜLERDE HALKA ATEŞ EDENLER İDAM DİĞERLERİ VATANDAŞLIKTAN ATILSIN

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evet0
hayır0
cevapla 11.10.2016 14:22
d&#252;r&#252;st dürüst

Demek isteyip azmedince her şey yapılıyormuş.Bunları yapmak çok mu zordu.Devlete devlet adına ihanet edelerin Allah belasını versin.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 11.10.2016 12:49
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