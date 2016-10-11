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bize bir umut verdi’

‘15 Temmuz bize bir umut verdi’

İşleri Başkanı 'in ev sahipliğinde 'nde düzenlenen "Muharrem İftarı ve Kerbela Şehitlerini Anma Programı"na 'daki Alevi-Bektaşi kanaat önderleri, Caferi dedeler, Alevi dedeleri ve çok sayıda din adamı katıldı. Su ve tuzun bulunmadığı sofrada, etsiz hazırlanan yemeklerle iftar yapıldı. İftarın ardından, Dede Fethi Erdoğan'ın 'şükür duası' yaptığı program, Fatih Camisi imamı Bünyamin Topçuğlu'nun Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Programda konuşan Mehmet Görmez, Muharrem, aşure ve Kerbela'nın ümmetin ortak konuları olduğuna çekti. Görmez, "Her mümin ve Müslüman, kabul eden her kardeşimizin dünyada ırkı, rengi ve coğrafyası ne olursa olsun, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun bütün Müslümanların Kerbela ortak ilmidir, ortak hüznüdür, ortak kederidir. Kerbela bir mekteptir. Bu mektep sadece, Şiilerin, Alevilerin, Sünnilerin mektebi değil, bütün Müslümanların mektebidir" dedi.

'DİN ÖZGÜRLÜKTÜR'
'daki FETÖ'cü darbe girişimine de değinen Görmez "Şehitlerimiz, bize şunu söyleyerek gittiler: 'Siz bu vatanı, birliği, beraberliği kaybederseniz, o ne Aleviniz, ne Sünniniz, ne Caferiniz, ne Kadiriniz, ne Nakşiniz kalır. Hiçbir şeyiniz kalmaz...' Özgürlüğü kaybedince, iman kalmaz. Din, özgürlüktür aynı da. Özgürlük olmadığı zaman, insan dinini yaşayamaz. 15 Temmuz bize, bir umut verdi aynı zamanda. Annesiyle babasıyla helalleşip sokakta gördüğü göletten abdestini alarak şehadete koşan o gençlerimiz, bu milletin ruhunun ölmediğini, bütün aleme gösterdi" diye konuştu
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  • 11 Ekim 2016, Salı 01:19
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