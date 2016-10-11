125 polis hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde, ByLock programını kullandığı iddia edilen emniyet personeline yönelik gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli 30'u komiser yardımcısı 125 personeli yakalamak için çalışma başlattı.

Operasyon kapsamında aramaların devam ettiği ve bazı şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi.