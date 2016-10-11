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125 polis hakkında gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü () soruşturması kapsamında, İstanbul Müdürlüğünde görevli 30'u komiser yardımcısı 125 personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Emniyette dev FETÖ temizliği

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde, ByLock programını kullandığı iddia edilen personeline yönelik gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli 30'u komiser yardımcısı 125 personeli yakalamak için çalışma başlattı.

Operasyon kapsamında aramaların devam ettiği ve bazı şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi.
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  • 11 Ekim 2016, Salı 08:39
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