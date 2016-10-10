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Yarış dünyası yasta

Yarış dünyası yasta
At Yarışı Yazarları Derneği'nde çeşitli görevlerde bulunan, emekli gazeteci, yayıncı, at sahibi ve yetiştiricisi Yavuz Vidinli, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Vidinli'nin ani ölümü, jokey Ömer Kaya kazası sonrası yarış camiasını şoke etti. Vidinli, dün Silivrikapı Hadim İbrahim Paşa Cami'inde kılınan namaz sonrası, Eski Kozlu Mezarlığı'nda defnedildi.
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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