Valilikten önemli açıklama: 5 sivil hayatını kaybetti

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Şemdinli'de dün Durak Hudut Bölük Komutanlığı önünde yol kontrol ve arama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine yönelik terör örgütü PKK tarafından saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gerçekleşen intihar saldırısı sonucunda Piyade Asteğmen Ömer Baydıllı, Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Bodur, Jandarma Uzman Erbaş Ertan Bayraktar, Jandarma Uzman Erbaş Bayram Aksu, Jandarma Er Evren Kara, Jandarma Er Eyüp Hacıoğlu, Jandarma Er Erkan Özdemir, Jandarma Er Latif Aşik Muslu, Piyade Sözleşmeli Er Hasan Aydoğdu ve Piyade Sözleşmeli Er Özkan Altınoku adlı 10 askerimiz şehit olmuştur.

Ayrıca olay yerindeki ilk incelemelerde 8 sivil vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisine ulaşılmış olmakla birlikte daha sonra bölgedeki hastanelerdeki bütün kayıtların taranması sonucu birisi İran vatandaşı 1966 doğumlu Şemsettin Resai olmak üzere Şemdinli nüfusuna kayıtlı 1987 doğumlu Bahri Fırat, 1992 doğumlu Oğuz Uysal ve 2000 doğumlu Sinan Erbaş ile Yüksekova nüfusuna kayıtlı 1985 doğumlu Selami Çevik adli 4 Türk vatandaşı toplam 5 sivilin hayatini kaybettiği tespit edilmiştir."

8 ASKER İLE 12 SİVİLİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Açıklamada, yaralılardan 5 asker ve 1 sivil vatandaşın taburcu edildiği, 8 asker ve biri ağır 12 sivilin tedavisinin Hakkari ve Van'daki hastanelerde sürdüğü kaydedildi.