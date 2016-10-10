Ukrayna operasyonu!

Konya'da emniyet güçleri, bir pavyonda, yabancı uyruklu kadınların konsomatris olarak çalıştırıldığı bilgisini aldı. Dün, mekana yapılan operasyonda Ukrayna uyruklu, Olena K. (34), Iryna Z. (28), Olha T. (20), Halyna I. (24) ve Kateryna I. (22) gözaltına alındı. Kadınlardan biri ise "Bu kamera nedir? Bu normal" ifadelerini kullandı. Olha T.'nin ise zaman zaman modellik ve gece kulüplerinde DJ'lik yaptığı öğrenildi. Ukraynalı kadınların, sınır dışı edilecekleri öğrenildi.
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