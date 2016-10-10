"Terörü kesinlikle bertaraf edeceğiz"

Eroğlu, bakanlığı tarafından Artvin'de yaptırılan 9 tesisin açılışı, 13 tesisin ise temelinin atılması dolayısıyla Çoruh Park'ta düzenlenen törende yaptığı konuşmasına, Başbakan Binali Yıldırım'ın selamını vatandaşlara ileterek başladı.

Kahraman Artvinlilerin, vatanı bölme projesi olan 15 Temmuz darbe girişimine karşı yiğitçe direndiğini belirten Eroğlu, "Bunun için sizlere gönülden teşekkür ediyorum. Mazallah böyle hain ve alçak kanlı darbe girişimi muvaffak olsaydı Türkiyemiz tamamen işgal edilmişti. Bu büyük bir proje, batının büyük projesi ve en hain projelerden birisi, kahraman milletimizin direnişi, yiğitliği, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayeti ve cesareti, bütün siyasi partilerimizden medyamıza kadar bunun karşısında dimdik ayakta durması neticesinde Allah'a şükür püskürtüldü." diye konuştu.

Eroğlu, Ankara'daki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan kanlı baskında iki Artvinli yiğidin de şehit düştüğünü anımsatarak, bütün şehitlere Allah'tan rahmet, millete ise baş sağlığı diledi.

FETÖ başta olmak üzere PKK, PYD, DEAŞ gibi bütün terör örgütlerini kesinlikle bertaraf edeceklerini vurgulayan Eroğlu, "Bu konuda hükümetimiz kararlıdır. Türkiye Cumhuriyeti her zamankinden daha çok kararlıdır. Şehitlerimizin kanı asla yerde kalmayacak, o hainlerin cezaları verilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Veysel Eroğlu, 244 milyon liralık tesislerin temelini atmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artvin'e ne yapılsa azdır. Bakanlık olarak biz de buraya büyük yatırımlar yapıyoruz. Burada çok taşkınlar oluyor. Ne kadar dere varsa ıslah etmeye karar verdik. Şu ana kadar 50 dereyi ıslah ettik. Bütün ekipler Arhavi'den Hopa'ya, Murgul'dan Şavşat'a kadar çalışıyorlar. Gerek bizim bakanlığımız, gerek ilgili diğer bakanlıklar ortak bir çalışma yapacak, koordinasyonu ben sağlayacağım. Bu konuya ilişkin uzman ekiplerimiz Hopa'da bir çalışma yapıyor. Bunu örnek bir çalışma olarak her yere yayacağız. Özelikle burada bütün dere ıslahları kısa zamanda, 12 ay zarfında tamamlanacak."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YUSUFELİ İÇİN İSTEĞİ

"Yusufeli ilçesini Türkiye'nin değil, Avrupa'nın en modern, muhteşem ilçesi yapmaya karar verdiklerini" ifade eden Eroğlu, "Altyapısı da çok güzel oluyor, onun da temelini atıyoruz. Yusufeli'nin mevcut yerleşim alanı 77 hektar, şimdi yaklaşık 1.5 katı olan 115 hektarlık alanı tanzim ediyoruz. Kanalizasyon, içme suyu gibi bütün altyapı tesisleri yapılıyor." dedi.

Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine, "Veysel hoca, ben oraya iptidai bir şey istemiyorum. Yöre mimarisine en uygun, en güzel tesisi yapın, kesenin ağzını da açın." dediğini aktararak, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz de Yusufeli için kesenin ağzını açtık. Her şey en iyi şekilde yapılacak. İstimlak paraları ödenecek, 5 yıl ödemesiz, 15 yıl faizsiz şekilde bir imkan sağlayacağız ki babası oğluna böyle imkan sağlamaz ama devlet baba bunu yapar."

Maliyeti yaklaşık 45 milyon lira olan Çoruh Park için ise büyük emek harcandığını belirten Eroğlu, "Burayı tamamen belediyemize devrediyoruz. inşallah güzel bir işletmecilik yapılacak. Artvin'de turizm açısından örnek bir tesis olacak." diye konuştu.

Eroğlu, Artvin'e her zaman olduğu gibi yine heybesi dolu geldiğine dikkati çekerek, önceki gelişinde söz verdikleri, 555 milyon lira maliyetli 19 projeden 13'ünün tamamlandığını kaydetti.

Bakan Eroğlu, bugün ise 268 milyon lira maliyetli 27 müjdeyi beraberinde getirdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu: "Bir önceki gelişimdeki müjdelerle birlikte 46 müjde ve bunların toplam maliyeti 823 milyon lira. Belediye Başkanımız Mehmet Kocatepe çok yaman, bana karpuz suyu içirdi, 150 milyon liralık yatırımın sözünü aldı. Bende gaza geldim söz verdim. Böylece 1 milyar liralık yatırımın bir kısmını bitirdik. Bunları 1.5 yıl içinde tamamlayacağız."

Milletin her şeyin en iyisine layık olduğunu bildiren Eroğlu, "Her şey millet için. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Sizler için ne gerekiyorsa, yapmak boynumuzun borcu. Hükümetimiz de gerekeni yapıyor." dedi.

Bakan Eroğlu, Artvin'e gerekli yatırımları yapmak için her zaman kendilerine destek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'a teşekkürlerini sundu.

İlde gelir getirici ürünlerin yetiştirilmesini teşvik amacıyla vatandaşlara arazi tahsis edilmesini içeren proje kapsamında, arazilerin belirlenmesi amacıyla kura çekildi.

Bakan Eroğlu, arazi tahsislerinin 49 yıllığına yapılabildiğini anımsatarak, bir genel müdürünün önerisi üzerine, 49 yıl sonra sürenin yeniden uzatılması talebiyle o dönemin bakanına bir mektup yazma fikrinin oluştuğunu belirtti.

Kuranın ardından tamamlanan tesislerin açılışı ve yapılacak tesislerin temeli Bakan Eroğlu ile Vali Ömer Doğanay, AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla, Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe tarafından atıldı.