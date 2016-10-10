Terörü bitireceğiz

ACILARINA ORTAK OLDU
İşte dün o evin önemli bir konuğu vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayanoğlu ailesini ziyaret etti. Emin Oğuz Ayanoğlu'na ve ailesine hem başsağlığı hem de geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Erdoğan'ın sonraki durağı Acıbadem'di. Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Türk Telekom Acıbadem binası önünde darbe girişimine karşı koyarken şehit düşen Acıbadem Mahalle Muhtarı Mete Sertbaş'ın ailesini ziyaret etti. Ailenin acısına ortak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin çocuklarıyla da yakından ilgilendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretleri sırasında Şemdinli'deki hain terör saldırıyla ilgili de önemli açıklamalar yaptı:
KARANLIK ODAKLARIN TAŞERONU
"Bölücü örgüt, çukur eylemlerinin akabinde bölge halkı tarafından dışlanmıştır. Bunun üzerine örgüt üyeleri tıpkı FETÖ ve DEAŞ mensupları gibi sadece kan dökmeyi, can almayı hedefleyen saldırılarla varlıklarını ispata yönelmişlerdir. Suriye ve Irak'ta hesapları olan karanlık odakların taşeronluğunu yapan bu örgütün eylem teşebbüslerinin büyük bölümü, esasen halkımızın desteği sayesinde, güvenlik ve istihbarat kuruluşlarımızın gayretleriyle önlenmektedir. Maalesef, son Şemdinli saldırısında olduğu gibi, önüne geçilemeyen eylemler de yaşanabilmektedir. Devletimiz, tüm kurumlarıyla terör örgütünü eylem yapamaz hale getirmekte kararlıdır. Devletimizin ve milletimizin bekası için yurt içinde ve yurt dışında, her türlü siyasi, diplomatik, askeri tedbiri almakta kararlıyız. Kendimizin ve çocuklarımızın daha güvenli, huzurlu, müreffeh geleceği için ödediğimiz bedeller, inşallah boşa gitmeyecektir. Şemdinli'deki menfur saldırıda şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."
KARDEŞİN GÖZYAŞLARI
Şehit Ayanoğlu, İstanbul'da hainlerin kurşunları sonucu şehit oldu. Kardeşi Emin Oğuz ise saldırıdan yaralı olarak kurtuldu. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşan Emin Oğuz gözyaşlarına hakim olamadı...
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