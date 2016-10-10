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atamaları açıklandı

18 bin 506 in ataması yapıldı.

Sözleşmeli öğretmen atamaları açıklandı

lik atama sonuçları www.meb.gov.tr adresinden açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilen 15 bin kadro ile dershane ve etüt merkezine 5 bin kadro için yapılan sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 29 Eylül'de açıklanmıştı. Sözleşmeli öğretmen adayları, 4-7 Ekim tarihleri arasında sözleşmeli öğretmenlik için tercihlerini yaptı. Atama sonuçları ise bugün saat 17.00'da www.meb.gov.tr adresinden açıklandı.
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi 18:09
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