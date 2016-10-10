Şemdinli şehitlerine veda

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki hain saldırıda şehit olan askerler için Van'da uğurlama töreni yapıldı. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.



Şemdinli ilçesindeki Durak Jandarma Karakoluna PKK'lı teröristler tarafından dün düzenlenen bombalı saldırıda 10'u asker 18 kişi şehit olmuştu. Şehit askerler Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Dobur, Piyade Sözleşmeli Er Hasan Aydoğdu, Piyade Sözleşmeli Er Özkan Altınok, Jandarma Er Eyüp Hacioğlu için Van Jandarma Filo Komutanlığında uğurlama töreni yapılıyor. Şehitlerin naaşları ambulanslarla tören alanına getirilirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da törene katıldı.