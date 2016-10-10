Rüzgar tersine dönebilir

Aracıyla aşırı hız yapıp, bir polisin şehit olmasına neden olan ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar'ın tahliye edilmesi, kamu vicdanını rahatsız etti. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'dan ise konuyla ilgili önemli açıklamalar geldi. Korkunç kaza, İstanbul Beşiktaş'ta geçen Ocak'ta meydana geldi. Rüzgar Çetin, alkol alıp lüks aracına bindi. Aşırı hızla karşı şeride geçti. Polis aracına çarparak durabildi. Polis İsmet Fatih Alagöz'ün (33) şehit olmasına, bir kişinin de yaralanmasına neden olan Rüzgar Çetin, tutuklanıp cezaevine gönderildi. Şehit eşi Özlem Alagöz, şikayetini geri çekince davanın seyri değişti. "Bilinçli taksir" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Çetin, tahliye edildi. Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu ise şok tahliyeyi şu sözlerle değerlendirdi:



ÜST SINIR 22.5 YIL

"Kanunda bir boşluk yok, uygulamada bazı sıkıntılar var. Bu olayda savcı 22.5 sene ceza istemişti. 2 yıldan 15 yıla kadar cezanın üst sınırı. Anormal bir hızla gitmek ve üstüne bir de alkollü araç kullanmak Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarına göre bilinçli taksir. Yani temel cezayı 15 yıl olarak verse mahkeme, bunu artırdığında 22.5 yıl oluyor. Bu en üstü. En aşağı da işte 2 küsur yıl. Benim kanaatim Yargıtay'ın yerleşik içtihadı bu cezayı az bulacaktır.



ABD ÖRNEĞİ

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Rüzgar Çetin olayı ABD'de yaşansaydı ceza ne olurdu" sorusuna şu cevabı verdi: "Son derece yüksek bir ceza olurdu. Bir Amerikan jürisi ve savcısı, toplum içine bu kadar kolay salmazdı."