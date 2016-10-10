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'den doğalgaz müjdesi

Rusya Devlet Başkanı , Türkiye'ye verilen doğalgazda fiyat indirimi yapılmasına ilişkin Türkiye ile mutabık kaldıklarını söyledi.

Putinden doğalgaz müjdesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir , Mabeyn Köşkü'nde bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat 40 dakika süren görüşme sonrası iki lider basın toplantısı düzenledi.

Son dönemde iki ülke arasındaki olumlu mesajlar, ilişkilere de yansımaya başladı. Basın toplantısında konuşan Putin, Türkiye'ye verilen doğalgazın fiyatında indirim konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi 21:23
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